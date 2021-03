Les chats peuvent-ils voir la couleur?

CSAKISTI/GETTY IMAGES

La perception de la couleur chez les chats

Tout d’abord, les chats ne voient certainement pas le monde en noir et blanc. «Bien que les chats voient les couleurs, ils ne peuvent pas les distinguer de la même manière que les humains», explique Michelle Lugones, vétérinaire pour la société animale Best Friends. C’est relié à la biologie de leurs yeux, c’est-à-dire les photopigments de leurs cônes. Il s’agit de pigments faisant partie des cellules photoréceptrices de l’œil, qui servent à transformer la lumière en signaux. «Les humains ont trois photopigments, alors que les chats n’en ont que deux» c’est pourquoi ils voient les nuances de couleur différemment.

Quelles sont les couleurs que les chats peuvent voir?

«Leur vision est similaire à celle des personnes daltoniennes», explique Lugones. C’est-à-dire qu’«ils ne peuvent pas faire la différence entre les nuances de rouge, de vert et de jaune.» Selon Business Insider, leur champ de vision reste flou, mais ils perçoivent le bleu et le jaune, puisque ce sont des nuances plus visibles.

ZELMA BREZINSKA/EYEEM/GETTY IMAGES

La vue des chats reste extrêmement précise

Comme les chats ne voient pas les couleurs de la même manière que les humains, on pourrait penser que leur vue est moins bonne, mais ce n’est pas du tout le cas. Ils compensent leur faiblesse dans la distinction des couleurs par autres choses . Car s’il y a bien un domaine où les chats surpassent les humains, c’est celui de la perception de la profondeur, qui aide leur capacité instinctive à chasser et à suivre leurs proies.

De plus, leur vision nocturne est particulièrement développée. «Ils peuvent voir beaucoup mieux que les humains dans l’obscurité, leurs yeux étant conçus pour faciliter le passage de la lumière vers leur rétine», explique le Dr Lugones. Après tout, les chats sont crépusculaires (pas nocturnes, en fait), ce qui signifie qu’ils sont plus actifs au crépuscule et à l’aube. Selon Business Insider, ils ont besoin d’un sixième de plus de lumière que les humains pour voir.