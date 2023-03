Panne de courant: combien de temps les aliments dureront-ils dans le frigo?

Intempéries et pannes de courant

Les intempéries sont la cause la plus fréquente des pannes de courant majeures. Les orages, les grands vents, la neige et le verglas agissent tous sur le réseau électrique. Les vagues de froid ou de chaleur peuvent aussi surcharger le réseau. Par exemple, aux États-Unis, le ministère de l’Énergie a récemment constaté que les pannes de courant liées aux conditions météorologiques ont cru de 67% depuis 2000.

Avec le prix des aliments qui ne cesse d’augmenter, il est tout à fait normal de vouloir sauver le maximum de denrée (et ce, tout en évitant les intoxications alimentaires!).

Eh bien, quelles que soient les dates de péremption ou encore l’organisation de votre frigo, voici combien de temps les aliments peuvent se conserver dans le frigo lors d’une panne de courant.

En cas de panne de courant, préparer le frigo et le garde-manger

Comme le disait si bien Benjamin Franklin, «une once de prévention vaut une livre de guérison». Ce qui revient à dire: Mieux vaut prévenir que guérir! Quand du mauvais temps est annoncé, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies conseillent de faire le plein de glace ou d’en fabriquer en congelant des récipients d’eau.

En cas de panne, coller ces récipients dans le frigo et le congélateur prolongera la durée de conservation des aliments qui s’y trouvent. De plus, il est judicieux de sortir des glacières et des blocs réfrigérants à l’avance, juste au cas où il faudrait déplacer des aliments. CAA Québec explique également comment se préparer à une panne générale prolongée en hiver de manière plus générale, afin de minimiser les inconvénients.

Il reste avant tout crucial de préparer le frigo et le congélateur en vue d’une panne de courant et avant qu’elle ne survienne. N’entreposez jamais le lait et les œufs dans la porte du réfrigérateur, où la température est la plus susceptible de fluctuer. À ce propos, voyez comment remplir son frigo pour optimiser la conservation des aliments.

De plus, gardez des thermomètres dans le frigo et le congélateur. (Après tout, vous ne pourrez plus lire les jauges de température de vos appareils en cas de panne de courant.)

Santé Canada recommandent de régler le frigo à une température de 4°C ou moins pour ralentir la prolifération des bactéries. Découvrez aussi la température idéale pour le congélateur.

Enfin, il est conseillé de faire le plein de denrées non périssables comme du thon en conserve, des haricots secs, du beurre d’arachides, des pâtes et des noix, ainsi que des cruches d’eau, afin d’éviter d’ouvrir le réfrigérateur pour saisir de la nourriture. (Pour votre information, vous devez également faire attention à la date de péremption de l’eau en bouteille.)

Combien de temps les aliments dureront-ils dans le frigo en cas de panne de courant?

Tant que les aliments sont conservés à la bonne température, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies indiquent qu’ils peuvent être gardés pendant quatre heures au frigo, mais uniquement si la porte n’est pas ouverte.

La durée de conservation des aliments dans le congélateur sans électricité dépend de son degré de remplissage. Plus il y a d’articles congelés, plus ils réguleront les températures froides et moins ils seront susceptibles de dégeler. En général, la règle de base est de 48 heures dans un congélateur plein ou de 24 heures dans un congélateur à moitié plein.

Il est essentiel de surveiller la température, car les aliments périssables peuvent commencer à développer des bactéries pathogènes comme l’E. coli ou la salmonelle bien plus rapidement que vous ne le pensez.

Selon le Service américain de la sécurité et de l’inspection des aliments, les bactéries se développent très rapidement entre 4°C et 60°C. Certaines doubleront même en nombre en seulement 20 minutes. Un frigo réglé à 4°C ou moins protégera donc la plupart des aliments.

Certains aliments durent-ils plus longtemps que d’autres?

Bien entendu! En cas de panne de courant, la durée de conservation des aliments dans le frigo dépend évidemment de la sorte de nourriture en elle-même.

Alors que les œufs frais conservés dans leur coquille peuvent normalement se conserver de trois à cinq semaines au frigo, les laisser à des températures supérieures à 4 degrés Celsius pendant plus de deux heures les rendra sujets aux bactéries nocives.

Il en va de même pour le lait. Toutefois, la durée de conservation du lait peut être prolongée en le plaçant dans la partie la plus froide du réfrigérateur.

La viande crue doit être bien emballée, en particulier dans le congélateur, pour éviter les fuites et la contamination croisée lors de la décongélation. Même pour la viande cuite, il est important de suivre les directives de conservation de la viande au réfrigérateur.

En ce qui concerne le fromage, les blocs de fromages à pâte dure comme le cheddar ou le parmesan se conservent bien en cas de panne de courant (et vous pourrez couper les parties moisies pour continuer à manger le fromage). Les fromages à pâte molle comme la mozzarella, la ricotta ou le fromage à la crème sont cependant beaucoup plus sensibles aux bactéries. Ils ont donc une durée de vie beaucoup plus courte lorsque la température dépasse 4 degrés Celsius.

Heureusement, les légumes et les fruits (tant qu’ils ne sont pas coupés), ainsi que les aliments très acides tels que les sauces, les cornichons, les gelées ou les confitures sans produits laitiers, devraient résister à des températures légèrement plus élevées. De toute manière, la sauce piquante fait partie des aliments à ne jamais mettre dans le réfrigérateur.

En cas de panne de courant, comment garder le frigo (et le congélateur) froid

Gardez les portes fermées, même s’il est tentant de les ouvrir! Toutefois, si vous n’avez pas préparé votre frigo, vous devez absolument faire quelques remaniements. «Si votre congélateur n’est pas plein lorsque le courant tombe en panne, regroupez rapidement les paquets d’aliments pour qu’ils puissent s’entre-aider à rester au frais», explique Barbara Brown, professeure en sciences nutritionnelles à l’Université d’Oklahoma.

«Assurez-vous néanmoins de séparer la viande et la volaille afin qu’elles soient en dessous des autres aliments. De cette façon, si elles commencent à dégeler, elles ne couleront pas sur les autres aliments. Assurez-vous simplement de fermer le congélateur ou le réfrigérateur immédiatement après», ajoute-t-elle.

Après quatre heures, commencez à déplacer certains aliments dans les glacières. S’il peut sembler perspicace de mettre de la nourriture à l’extérieur pendant une tempête de neige, le Service américain de la sécurité et de l’inspection des aliments le déconseille. Pourquoi? Les températures extérieures peuvent fluctuer et vos aliments peuvent être exposés à l’humidité et à la lumière du soleil, ainsi qu’à d’autres conditions insalubres.

Quoi jeter après une panne de courant?

Bien entendu, ce n’est pas toute la nourriture du frigo et du congélateur qui n’est plus bonne après 4 heures de panne de courant.

Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies recommandent de jeter les aliments périssables réfrigérés tels que la viande, la volaille, le poisson, les œufs et les fromages à pâte molle après quatre heures.

Or, vous pouvez vérifier la température interne de chacun de ces aliments individuellement pour voir si elle est supérieure à 4 degrés.

Il est très facile de savoir si le lait a tourné, mais assurez-vous de le sentir avant de le verser dans vos céréales ou votre café. Les laits à base de plantes se gâtent également, mais il est plus difficile de dire si votre lait d’avoine ou d’amande préféré est gâté simplement en le humant. Versez-en donc un peu dans un récipient séparé et examinez sa consistance. Si elle n’est pas comme d’habitude, jetez le lait.

Il est possible de vérifier si les œufs sont visqueux ou s’ils ont un résidu poudreux pour déterminer s’ils sont encore bons à la consommation. Si, en les ouvrant, une odeur sulfureuse ou piquante s’en dégage, cela signifie qu’ils ne sont plus comestibles.

La chose la plus importante est de ne pas goûter aux aliments afin de déterminer s’ils sont encore bons. Vous risquez simplement d’avoir un ou plusieurs de ces symptômes d’intoxication alimentaire.

