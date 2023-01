Quelle est la véritable durée de conservation des aliments au réfrigérateur?

ANTONIOTRUZZI/GETTY IMAGES

Connaissez-vous vraiment la durée de conservation des aliments au régrigérateur? Car à moins de moisissures apparentes ou d’odeurs suspectes, la plupart du temps, nous improvisons. Mais comme pour l’organisation du frigo, il existe des données scientifiques pour la réfrigération des aliments. Les règles varient entre les principaux groupes alimentaires et les condiments, et même les restes. Alors, quelle est la bonne durée?

Pour obtenir une réponse précise, il faut tenir compte du type d’aliment, s’il est emballé et, bien sûr, de sa date de péremption. On peut déjà ignorer les non périssables, mais pas la fraîcheur d’articles comme les œufs, la viande, les produits laitiers et les fruits et légumes. Ces derniers ont une durée beaucoup plus limitée, même aux températures recommandées (4,5°C (40°F) au frigo et -18°C (0°F) au congélateur).

Plus besoin de deviner et de mettre votre santé en jeu. Nous avons recueilli toutes les informations. Découvrez la durée précise de fraîcheur des aliments réfrigérés pour les manger à temps, contribuer à réduire le gaspillage alimentaire et diminuer la facture d’épicerie. Quand ces données vous seront familières, vous pourrez aussi consulter les manières de congeler les fruits et les légumes.

Temps de conservation de la viande au frigo

L’information majeure à retenir dans cette info alimentaire est la suivante. Manger une viande douteuse peut vous exposer à des bactéries pathogènes, et entraîner une intoxication alimentaire. Les symptômes dureront de 4 jours à une semaine, et dans certains cas, l’exposition à ces bactéries peut être fatale.

«Les viandes, poissons et fruits de mer devraient être gardés sur l’étagère du bas, surtout s’ils sont crus, mais aussi la viande cuite », explique Caitlin Clark, chercheuse en produits alimentaires et en chocolat à l’université d’état du Colorado. «Ils hébergent des agents pathogènes et des microbes qui peuvent contaminer les autres denrées.»

Pour éviter de manger de la viande avariée, vérifiez ces consignes de conservation, et le délai de fraîcheur du poulet. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre article consacré à la durée de conservation de la viande au réfrigérateur. Imprimez le tableau ci-dessous pour de l’info pratique.

Aliments Jours au frigo Poulet, cru 2 jours au maximum Poulet, cuit 3 à 4 jours Bœuf, cru 5 jours Bœuf, cuit 3 à 4 jours Bacon, cru 1 semaine après l’ouverture du paquet, jusqu’à 2 semaines encore emballé Viande hachée, crue Maximum de 2 jours Viande hachée, cuite Maximum de 4 jours Porc, cru 2 jours au maximum Porc, cuit 4 jours Jambon 1 semaine, entier; 4 jours, tranché

Temps de conservation du poisson au frigo

Manger du poisson avarié n’est pas plus ragoûtant. L’intoxication alimentaire au poisson s’appelle le scombrotoxisme; elle résulte d’un poisson mal conservé. Elle peut être très trompeuse, car le poisson affecté peut paraître, sentir et goûter comme les autres, d’où l’importance de bien connaître son délai précis de conservation.

«Le ministère de l’Agriculture aux États-Unis et la Food and Drug Administration (USDA) conseillent en général de ne pas conserver les poissons gras et maigres, ainsi que les crustacés crus, plus de deux jours au frigo, précise Caitlin Clark. «Et quatre jours s’ils sont cuits.» Ceci s’applique au saumon, au thon, aux crevettes et autres types de crustacés (homard, écrevisses) et fruits de mer (pétoncles, calmars). Faites d’ailleurs attention à ces 8 poissons que vous devriez éviter de manger.

Aliments Jours au frigo Poissons gras (tassergal, poisson-chat, maquereau, saumon, thon, etc.) 1 à 3 jours Poissons maigres (morue, plie, aiglefin, flétan, sole, truite de mer, etc.) 1 à 3 jours Chair de crabe frais 2 à 4 jours Homard frais 2 à 4 jours Crabe ou homard vivants 1 jour Palourdes, moules, huîtres et pétoncles vivants 5 à 10 jours Crevettes et écrevisses 3 à 5 jours Palourdes, moules, huîtres et pétoncles décortiqués 3 à 10 jours Calmar 1 à 3 jours

Temps de conservation des œufs au frigo

On peut garder les œufs au frigo pour une période étonnamment longue. Cependant, comme on le sait tous, ils finissent par se gâter, et il faut s’assurer de connaître la façon de déterminer s’ils sont encore bons avant de les manger, ou même de les casser. Voici quelques directives utiles.

Aliments Jours au frigo Œufs, crus en coquille 3 à 5 semaines Jaunes et blancs d’œufs crus 2 à 4 jours Œufs cuits durs 1 semaine Substitut d’œuf liquide, non ouvert 1 semaine, ou selon la date de péremption Substitut d’œuf liquide, ouvert 3 jours Substitut d’œuf liquide congelé, non ouvert Après décongélation, 1 semaine ou selon la date de péremption Substitut d’œuf congelé, ouvert Après décongélation, 3 à 4 jours ou selon la date de péremption

Temps de conservation des produits laitiers au frigo

La seule pensée de lait suri suffit à donner la nausée. Alors, combien de temps garder du lait, et quand faut-il s’en débarrasser? «Si le contenant est fermé, il peut être bon jusqu’à une semaine après sa date de péremption, souligne Caitlin Clark. En revanche, s’il est ouvert, on réduit la durée à environ deux jours après cette date.»

Et le lait ne devrait pas être votre seul souci. Le beurre, le fromage et tout ce qui renferme des produits laitiers devraient également être strictement supervisés. «On peut garder le beurre au frigo sans danger jusqu’à trois mois, selon l’USDA. Si vous le voulez à la température ambiante pour qu’il soit plus moelleux, déposez-le dans beurrier à l’abri de la lumière et de l’air; il pourra ainsi se conserver jusqu’à deux semaines.»

Dans le cas des fromages, les pâtes dures (cheddar ou parmesan) sont également les plus résistants et les plus durables au frigo. Ceux à pâte molle se gâtent beaucoup plus vite, surtout s’ils sont entamés. Ils font d’ailleurs partie de ces 13 aliments à ne jamais consommer après la date de péremption.

Aliments Jours au frigo Lait, non ouvert Jusqu’à 1 semaine après la date de péremption Lait, ouvert 2 jours après la date de péremption Beurre, soigneusement emballé 1 à 3 mois Fromages à pâte molle, non ouverts (brie, camembert, chèvre, etc.) 1 à 2 semaines Fromages à pâte molle, ouverts 1 semaine après les avoir ouverts Fromages à pâte dure, non ouverts (cheddar, monterey jack, parmesan) 6 mois Fromages à pâte dure, ouverts 1 mois

Temps de conservation des fruits et légumes frais au frigo

La durée de conservation des fruits et légumes au réfrigérateur dépend de la façon dont vous les rangez. «Les légumes-feuilles frais se garderont au mieux une semaine au frigo», explique Brian Nagele, expert culinaire et PDG du restaurant Clicks. «Et seulement s’ils sont ensachés et stockés dans le bac à légumes.» Une des raisons majeures de leur détérioration est la brûlure par le froid. Elle se produit lorsque les légumes sont placés sur les étagères supérieures, et à l’arrière de l’appareil. «Le bac à légumes les protège de ces températures plus basses, et prolonge leur fraîcheur de quelques jours supplémentaires.»

Certaines astuces permettent aussi de prolonger la conservation des fraises et des tomates. «Le truc est de rincer les tomates sous l’eau courante avant de les réfrigérer, précise-t-il. Des saletés et d’autres contaminants provenant du marché peuvent coller en surface et provoquer leur détérioration quelques heures à peine après la cueillette. Il faut avoir une bonne hygiène alimentaire pour conserver les produits frais.»

Aliments Jours au frigo Pommes 4 à 6 semaines Brocoli 3 à 5 jours Carottes 2 à 3 semaines Céleri 1 à 2 semaines Champignons 3 à 7 jours Fraises, à 0°C (32°F) Jusqu’à 2 semaines Fraises, à 5°C (41°F) 3 jours Tomates Jusqu’à ce qu’elles soient mûres et jusqu’à 7 jours après (mais la USDA conseille de les garder dans le garde-manger)

Temps de conservation des restes au frigo

Comme la plupart des aliments, les restes se gardent plus longtemps avec la bonne méthode de conservation. Cela implique de les déposer au frigo dans des contenants hermétiques. Ils se conserveront alors de trois à quatre jours, peu importe la catégorie d’aliment.

Mais pourquoi pas plus longtemps? Selon Caitlin Clark, la plupart des restes ont des choses en commun. Premièrement, ils regroupent en général plusieurs ingrédients, ce qui en fait un terreau fertile en nutriments pour les bactéries.

Deuxièmement, ils sont fréquemment en contact avec des ustensiles, des surfaces et des mains, soit d’importantes sources de contamination.

Troisièmement, ils sont souvent hachés, mélangés, tranchés ou manipulés, ce qui accélère potentiellement leur détérioration. Quatrièmement et malgré tous les efforts, ils sont souvent soumis à des variations de température. «Pour toutes ces raisons, les restes au frigo ont déjà une forte charge bactérienne, que même le froid ne pourra préserver très longtemps.»

Aliments Jours au frigo Pizza 3 à 4 jours Mets chinois 3 à 4 jours Sushis, au poisson cru 2 jours maximum Sushis, au poisson cuit 4 jours maximum Pot de sauce à pâtes, ouvert 4 à 5 jours

Temps de conservation des condiments au frigo

Dites toute la vérité: avez-vous une étagère complète de condiments presque neufs dans votre frigo? C’est un peu le cas de tous! Mais il est important de connaître leur durée de conservation, pour les remplacer avant qu’ils ne se dégradent. Et cette règle s’applique à tout, de la confiture et de la gelée au ketchup et à la moutarde.

La courte durée de conservation de la vinaigrette pourrait être le fait le plus surprenant. «La plupart des vinaigrettes contiennent beaucoup de graisses qui peuvent s’oxyder et rancir dès l’ouverture de la bouteille, explique Caitlin Clark. C’est la raison pour laquelle elles ne sont pas éternelles dans le garde-manger. Après ouverture, elles ne dureront pas plus de deux mois au frigo. »

Aliments Jours au frigo Ketchup 6 mois Sauce cocktail ou chili 6 mois Vinaigrette, ouverte 2 mois Beurre d’arachides, ouvert 6 à 8 mois Confitures ou gelée, ouvertes 6 mois Raifort 3 à 4 mois Olives 2 semaines Cornichons 1 à 3 mois

