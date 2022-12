7 symptômes d’intoxication alimentaire que tout le monde devrait connaître

Bien que les nausées et les vomissements soient des signes caractéristiques d’une intoxication alimentaire, la rapidité avec laquelle les symptômes apparaissent dépendra de la souche de bactérie qui vous a rendu malade. Par exemple, la Listeria – que l’on trouve couramment dans les charcuteries, le houmous, le lait cru et les fromages à pâte molle – peut déclencher des symptômes de trois à 70 jours après leur exposition.

La diarrhée est un autre des symptômes d’intoxication alimentaire les plus évident. Mais comment savoir si elle est causée par un virus de l’estomac ou par des aliments contaminés? Des indices peuvent être trouvés dans le type de diarrhée. Le norovirus est la cause la plus fréquente de grippe intestinale et il peut se propager via les aliments manipulés par une personne contaminée. Il provoque une diarrhée aqueuse, le plus souvent chez les adultes.

Pour sa part, l’E. coli (connu pour contaminer le bœuf et les légumes crus) et le Campylobacter (souvent trouvé dans la volaille insuffisamment cuite et l’eau contaminée) peuvent tous deux provoquer une diarrhée sanglante. «Si la diarrhée sanglante ou tout autre symptôme est grave, consultez un médecin», explique le Dr Ford. Les symptômes peuvent durer d’un à dix jours, selon ce qui vous a infecté. Voici tous les faits sur la santé, révélés par les selles.