De l’eau périmée… oui, c’est possible!

L’eau périmée n’est pas facilement reconnaissable. Il peut être difficile de déterminer si on peut la boire en toute sécurité.

Si vous vous servez beaucoup de bouteilles d’eau réutilisables, vous avez probablement aussi de l’eau embouteillée à portée de main, et même une réserve d’urgence (ce qui est recommandé). Mais voici: est-ce que l’eau peut devenir périmée? Malheureusement, bien qu’on puisse la croire non périssable, l’eau embouteillée n’est pas éternelle.

De fait, vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vérifié la date de péremption d’une bouteille d’eau? Est-ce que l’eau peut vraiment représenter un danger? Lisez la suite avant de boire de l’eau viciée ou corrompue par mégarde.

L’eau a-t-elle une limite de consommation?

Techniquement, il y a une période limite de consommation pour l’eau en bouteille. Alors qu’un tel délai semble évident pour les produits laitiers ou les œufs, on peut s’en étonner pour l’eau en bouteille.

L’agence fédérale des produits alimentaires aux États-Unis (FDA) n’impose pas une date de consommation sur l’eau en bouteille, qu’elle estime potable lorsqu’elle est bien conservée, même lorsque le délai est passé. Ce qui n’est pas le cas pour ces aliments à ne jamais consommer après leur date de péremption.

En revanche et selon la FDA et l’EPA, l’eau du robinet est jugée potable jusqu’à six mois, lorsqu’elle est bien entreposée, puisque son origine n’est pas aussi réglementée que l’eau en bouteille.

Peut-on boire de l’eau périmée?

L’eau en bouteille peut-elle vraiment représenter un danger? Il s’avère que ce n’est pas sa qualité qui est en jeu, mais bien celle du plastique dans laquelle elle est conservée: il s’agit généralement de polyéthylène téréphtalate (PET), pour les bouteilles au détail, et de polyéthylène haute densité (PE-HD), pour les bonbonnes d’eau destinées aux fontaines. Donc, techniquement, c’est la bouteille et non l’eau qui se détériore.

Selon Amy Leigh Mercree, experte en santé holistique, ces plastiques peuvent «s’infiltrer dans l’eau de la bouteille lorsque celle-ci est périmée, plus encore si elle est exposée à la chaleur du soleil ou des voitures et des camions de stockage. La toxicité du matériau de plastique s’infiltre alors dans l’eau».

En plus d’affecter le goût de l’eau, ceci pourrait être très dangereux pour la santé et «perturber le système endocrinien, dont l’appareil de reproduction, provoquer divers cancers et problèmes neurologiques en plus d’endommager le système immunitaire.» Le plastique poreux peut aussi concentrer des odeurs dans l’eau. À de rares occasions, l’eau embouteillée mal stockée peut produire des moisissures ou des algues.

En résumé: si votre eau en bouteille a été conservée dans un lieu frais et sec, à l’abri du soleil direct, elle devrait être potable, quelle que soit la durée indiquée. Parcontre, vous ne devriez jamais consommer ces aliments après la date de péremption.

Quel est le délai de potabilité de l’eau?

La plupart des entreprises d’eau en bouteille apposent une date d’expiration standard de deux ans, dit Amy Leigh Mercree, mais cette date est arbitraire. La durée de potabilité de l’eau en bouteille ne peut être établie avec précision. «Il va de soi que plus la bouteille circule, plus elle s’expose à la chaleur et commence à se dégrader de façon générale.» La FDA précise cependant que techniquement, même si les compagnies inscrivent les dates, ce n’est pas requis pour l’eau en bouteille. C’est rassurant, mais restez prudent. Jetez un oeil aux aliments à garder après la date de péremption sans danger.

L’eau périmée peut-elle rendre malade?

C’est improbable, mais techniquement, il est possible que l’eau en bouteille contaminée vous rende malade. En général, si vous la buvez assez rapidement après son achat, que vous évitez de l’exposer longuement à une chaleur intense ou à des produits chimiques ménagers, que vous la réfrigérez une fois ouverte, votre eau embouteillée devrait être parfaitement potable.

