Quelle est la durée de conservation de la viande au réfrigérateur?

1 / 13

TMB STUDIO

La sécurité alimentaire de la viande

Chaque année, un Américain sur six fait une intoxication alimentaire, situation qui se solde par 128 000 hospitalisations et 3000 décès, selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). (Et si vous avez déjà fait une intoxication alimentaire, vous vous êtes probablement demandé à ce moment-là si vous étiez en train de mourir, et ce, même si votre cas n’était pas suffisamment grave pour nécessiter des soins médicaux.)

D’où peuvent bien venir toutes ces intoxications alimentaires? Trouver la source exacte de leur déclenchement peut être compliqué, mais les CDC estiment que près de la moitié sont attribuables à la viande et aux fruits de mer.

«Dans le but d’éviter les intoxications venant de produits animaux, il est essentiel d’apprendre comment manipuler et cuire correctement la viande et les fruits de mer, en sachant entre autres comment les conserver avant et après la cuisson», explique Candess Zona-Mendola, éditrice de MakeFoodSafe.com.

Les produits animaux peuvent contenir des bactéries pathogènes ou des bactéries de contamination, et bien que la réfrigération ralentisse la croissance bactérienne, ça ne l’arrête pas, selon le département de l’agriculture des États-Unis (USDA). Les directives pour la réfrigération de la viande cuite sont élaborées pour garder les aliments dans les limites de la fenêtre de sécurité pour la plupart des types de croissance bactérienne. Et ce n’est pas seulement pour la viande – nous possédons toutes les informations sur ce que « Meilleur

avant » signifie, ainsi que les aliments que vous ne devriez jamais consommer après la date d’expiration.