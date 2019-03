Cuisine

Présenté par



6 petits-déjeuners végétaliens

Confectionner un petit-déjeuner végétalien est plus facile et bien plus délicieux que vous ne le pensez.

1 / 6 Shutterstock Crêpes légères L’eau gazeuse confère aux crêpes de la légèreté et du moelleux. Utilisez de la farine entière pour obtenir une pâte plus consistante et vous serez surpris de leur légèreté. Garnissez les crêpes d’une dose de sirop d’érable ou de sauce aux pommes : purement délicieux! Obtenez la recette des crêpes légères végétaliennes. Vous souhaitez devenir végétalien? Attendez-vous à ressentir ces réactions de votre corps.

2 / 6 Elena Shashkina / Shutterstock Pain doré garni au fromage à la crème aux fraises Cette recette de pain doré végétalien va plaire aux petits comme aux grands! Utilisez un substitut de fromage pour réaliser la garniture aux fraises. Obtenez la recette de pain doré garni au fromage à la crème aux fraises. Vous êtes végétalien? Assurez-vous de connaitre ces 7 astuces pour éviter les carences.