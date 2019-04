Devenir végane pour une semaine: le récit de mon parcours

5 / 12

RONEDYA/Shutterstock

La première étape : réorganiser mon réfrigérateur

Comme j’étais prête à me lancer, il m’a d’abord fallu réorganiser mon garde-manger et mon frigo en conséquence, c’est-à-dire les remplir d’aliments comme du tofu, du tempeh, des édamames, des lentilles (elles sont tellement bonnes pour vous), des noix, des haricots, des épinards, des pommes de terre, du gruau et du beurre d’amande – d’excellentes sources de protéines végétales.

J’ai choisi une grande variété de fruits et de légumes allant des betteraves aux bananes. J’ai pris une courge musquée, impatiente de me battre avec elle pendant une heure pour réussir à la découper. J’ai acheté du riz brun, des pâtes de blé entier et le pain fraîchement cuit le plus appétissant que j’ai pu trouver – pourquoi ne pas se gâter un peu?

À mes yeux, une des choses les plus difficiles du véganisme aura été de renoncer aux œufs constituant la base de mon déjeuner. J’ai entendu dire qu’il existait des substituts véganes aux œufs, mais je n’ai pas creusé davantage. J’ai simplement décidé d’y aller avec le gruau et les céréales.

Aussi, j’ai dû renoncer au filet de miel que je mettais sur mon gruau car les véganes n’en mangent pas.