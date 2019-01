7 / 9 Shutterstock Samedi : découvrez les gras sans produits laitiers « Le végétalisme ne se limite pas aux légumes, qui ne suffiraient pas à répondre à tous nos besoins, affirme Mme Pitman. Il y a bien des façons d’aller chercher des saveurs et des textures riches, quand on sait s’y prendre. L’avocat, la noix de coco et les noix (en particulier de cajou) et les graines peuvent se transformer en vinaigrette, sauce, garniture fouettée, pouding ou glaçage », dit-elle.

8 / 9 Shutterstock Dimanche : cuisinez vos propres desserts En suivant les bonnes recettes, vous pourrez faire des biscuits, des gâteaux et des tartes en respectant les principes du végétalisme. « Vous n’y perdrez ni en goût ni en texture si vous savez faire preuve de créativité », déclare Mme Pitman. Il existe bien des succédanés d’œufs, comme les graines de lin moulues, les graines de chia, la compote de pommes ou la purée de bananes. Pour avoir de meilleurs résultats, commencez par suivre des recettes végétaliennes éprouvées. Quand vous aurez compris comment remplacer les ingrédients par des solutions végétaliennes, vous pourrez essayer de transformer vos recettes classiques en recettes végétaliennes. Pour faire un de ses desserts favoris, Mme Pitman fouette au mélangeur des bananes congelées jusqu’à ce qu’elles aient la consistance de la crème glacée molle. Elle les garnit ensuite de brisures de chocolat, de noix de coco rôtie ou de fruits frais. Préparez votre propre crème glacée végétalienne en suivant nos recettes.