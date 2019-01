Régime végétalien : que mangent vraiment les végétaliens?

Dans le cadre d’un régime végétalien, la viande, les produits laitiers et les autres sous-produits animaux sont exclus. De quoi les végétaliens se nourrissent-ils?

Beaucoup de mythes et de fausses idées planent autour du végétalisme. Démystifions la réalité de la fiction et découvrons ensemble ce que mangent les végétaliens et en quoi constitue dans les faits le régime végétalien.

De nombreux végétaliens concentrent leur alimentation sur les céréales, les haricots, les légumineuses, les noix et les grains qui peuvent tous être achetés en vrac à moindre coût. Les régimes végétaliens peuvent d’ailleurs être extrêmement économiques. Acheter les fruits et légumes en saison est plutôt léger pour le portefeuille. Dans l’ouvrage Eating Vegan on $4 A Day , l’auteure Ellen Jaffe Jones démontre qu’une journée entière de délicieux repas nutritifs et complets peut facilement coûter moins cher qu’un sandwich pour emporter ou qu’un double burger au fromage.

3 / 15

Oksana Mizina/Shutterstock

Beaucoup de produits d’épicerie sont végétaliens

La liste exhaustive de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) permet d’identifier quels sont les aliments populaires du supermarché qui sont végétaliens, y compris le chocolat noir, les biscuits Oreo (reformulation d’une recette à base de saindoux), les sucreries Twizzlers, les pépites pour salade Bac-o de Betty Crocker à saveur de bacon et les diners de tacos Taco Bell de Kraft.

Étonnamment, les aliments suivants ne sont pas végétaliens : les pastilles Altoids pour la gorge (contiennent de la gélatine), les croustilles Lays cuites au four à saveur BBQ (« arôme naturel » de poudre de lait et de poulet) et les Raisin Bran de Kellogg (la source de vitamine D est à base animale).

Les végétaliens doivent vérifier de près le fromage non laitier ou sans lactose, car certains contiennent de la caséine, de la présure et du lactosérum. Puisque le cholestérol provient uniquement de produits d’origine animale, « sans cholestérol » est une appellation végétalienne.

D’autres aliments à surveiller : certains vins sont clarifiés avec de la gélatine, de l’ichtyocolle (vessies de poisson) et de l’albumine. Certaines vodkas et autres spiritueux contiennent des ingrédients comme de la cochenille (colorant alimentaire provenant de coquilles d’insectes) et de charbon d’os.

Des étiquettes organiques, biodynamiques ou naturelles identifient les boissons végétaliennes.

Ces substituts au lait de vache sont faciles à trouver dans les épiceries.