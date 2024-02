20 recettes faciles pour une Saint-Valentin réussie

SHUTTERSTOCK

Truffes aztèques aphrodisiaques

Ces truffes au chocolat sont une création de Philippe Valladares, chef pâtissier au Four Seasons de Toronto. «Les Aztèques préparaient des tonnes de chocolat à la saison des récoltes», m’explique Philippe Valladares en trempant le doigt dans un bol fumant où se liquéfie le cacao et en étalant la pâte onctueuse sur ses paumes. «Et tout ça se terminait bien sûr en orgie totale!» ajoute-t-il, tout sourire, en formant dans ses mains une boule de ganache en chocolat. Si le cacao à lui seul produit cet effet, imaginez ce qui se passera si vous y ajoutez de puissants aphrodisiaques comme le gingembre, l’anis étoilé, la fleur d’hibiscus ou le poivre en grains… Essayez ces truffes de la Saint-Valentin, et vous verrez!