Recettes de tacos et autres mets mexicains

Cet été, la cuisine mexicaine n’a qu’à bien se tenir! Les fajitas et les tacos, en passant par les quesadillas et les burritos, sans oublier les nachos, n’auront plus de secret pour vous! Goûtez sans tarder à nos délicieuses recettes.

Shutterstock

Quelle est la différence entre des fajitas, des tacos, des quesadillas, des burritos et des nachos?

Les fajitas: Le mot «fajita» vient de l’espagnol faja qui signifie bande, ceinture. Traditionnellement, les gardiens de troupeau mangeaient une bande de viande de boeuf marinée et grillée au feu, dans une tortilla de maïs.

Par extension, les fajitas regroupent maintenant dans la cuisine Tex-Mex – une cuisine du Texas et du sud-ouest des États-Unis influencée par la gastronomie mexicaine – tous les plats composés d’une tortilla garnie de viande découpée, hachée ou en lamelles. Ce qui caractérise les fajitas ce sont leur mode de préparation: tous les éléments sont disposés sur la table, et chaque personne garni sa tortilla à son goût avant de la rouler.

Les tacos: Proche du fajita, le taco est simplement une tortilla de maïs pliée en deux, garnie de viande, de sauce, d’oignons crus et de coriande fraîchement ciselée. Contrairement à la fajita, le taco est généralement servi déjà préparé et plié: il ne reste qu’à le déguster! (Découvrez la petite histoire méconnue de l’origine des tacos.)

Les quesadillas: À la base, la quesadilla est une tortilla garnie de fromage mexicain (Oaxaca ou Chihuahua). On replie la tortilla remplie de fromage en deux et on la réchauffe au four ou à la poêle afin qu’elle devienne croustillante et que le fromage fonde. L’habitude dans les restaurants et fast-food Tex-Mex est de les découper ensuite en triangles afin de les tremper dans une sauce piquante ou un guacamole. il y a désormais des quesadillas 2.0 dans lesquelles on ajoute du poulet ou des légumes…

Les burritos: Pour le burrito, il est nécessaire d’utiliser les grands formats de tortilla. Ce plat consiste en une tortilla garnie de viande (généralement de boeuf haché), repliée aux extrémités et roulée. Le chausson, ainsi obtenu, est ensuite cuit au grill, à la poêle ou au four.

On peut aussi frire le burrito, et obtenir ainsi un chimichanga, spécialité du nord du Mexique

Les nachos: Les nachos, à déguster au moment de l’apéro, sont une spécialité purement américaine. Il s’agit du mélange de croustille de maïs et de fromage. On peut aussi ajouter à ce mélange une salsa ou de la viande hachée.