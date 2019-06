20 recettes de café glacé à essayer cet été

Si vous aimez le frappucino à la noix de coco du Starbucks, celui-ci est sa copie conforme. Le secret de son goût de noix de coco? L’utilisation du lait de coco et les flocons de noix de coco que vous pouvez faire rôtir légèrement au four. Vous aurez aussi besoin de sucre et du sirop de chocolat pour que ce café soit bien goûteux. Source : SimplyStacie

Pour les amateurs de beurre d’arachides, ce smoothie au café les fera rêver. C’est la combinaison parfaite de tout ce qu’ils aiment. Vous avez besoin de mettre dans un mélangeur : une banane, ¼ tasse de beurre d’arachide, une cuillérée à thé de poudre d’espresso, une cuillérée à soupe de sirop d’érable et ¼ tasse de lait d’amande. Ajustez les quantités au besoin! Rappelez-vous que c’est vous le meilleur testeur! Source : The Almond Eater

Pour adultes, seulement

Ce café glacé sera le préféré de vos invités… de plus de 18 ans, seulement! Ne gaspillez plus vos restes de café : versez-les dans des bacs à glaçons. Ils vous seront utiles pour confectionner ces cocktails glacés. Dans un verre, vous versez une liqueur forte à votre goût (Bailey’s, Tia Maria, Vodka à la vanille, etc.) et vous y plongez quelques glaçons de café. Un délice!

Source : Behind The Scenes