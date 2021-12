8 trucs pour protéger ses dents des taches de café

1 / 9

PUSHISH IMAGES/SHUTTERSTOCK

Pourquoi le café tache-t-il les dents?

L’émail, cette enveloppe externe très résistante qui protège les autres couches de vos dents, est tapissé de cavités microscopiques. Quand la nourriture et les liquides restent coincés dans ces cavités, cela forme des taches extrinsèques, ce qui signifie simplement que seule la couche externe de vos dents est décolorée.

Mais plus ces particules restent dans ces cavités, et plus elles commencent à affecter les autres couches de la dent. «Plus vous buvez de café sans rien faire pour l’enlever, et plus les taches pénètrent en profondeur», indique Denise Estafan, professeure agrégée au collège de dentisterie de l’université de New York. On parle alors de taches intrinsèques, dont il est beaucoup plus difficile de se débarrasser. Les dents tachées font partie des problèmes que tous les amateurs de café connaissent.