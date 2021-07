Chocolat et café: de délicieuses associations

Shutterstock

Saviez-vous que le chocolat représente le taux d’achat le plus courant chez les consommateurs canadiens? Selon les statistiques de 2020, près de 30% des Canadiens ont déclaré avoir acheté du chocolat plusieurs fois en un mois. Les amateurs de chocolat aiment expérimenter et découvrir de nouvelles saveurs et il est possible de rendre l’expérience encore plus savoureuse. Par exemple, la combinaison éprouvée du café au lait et des biscuits au pépites de chocolat en est un bon exemple. C’est un mélange parfait pour les amateurs qui proposer une expérience gustative réconfortante.

Selon les experts en café de Melitta, la saveur audacieuse et forte du café renforce la saveur indulgente du chocolat, ce qui fait d’une bonne tasse de café un complément fantastique lorsque vous voulez rehausser le goût du chocolat.

Si ce genre de combinaison vous intéresse, l’association du chocolat et du café vous aidera à créer votre propre aventure culinaire. Le 7 juillet, célébrons la Journée mondiale du chocolat et portons l’amour du café et du chocolat à un niveau supérieur. Dan Pabst, un connaisseur de café et expert en café chez Melitta, propose les délicieuses associations de chocolat et de café suivantes.

Chocolat au lait

Associez le chocolat au lait avec un café de type européen. Le café de torréfaction européenne de Melitta est un bon choix. Les notes riches et audacieuses de la torréfaction européenne complètent la saveur plus crémeuse du chocolat au lait.

Chocolat noir

Associez le chocolat noir avec un café de torréfaction traditionnelle. Un café doux et moyen permettra au chocolat noir de briller !

Chocolat blanc

Associez votre chocolat blanc préféré avec un café crème de noisette . Les saveurs se marient parfaitement et rehausseront votre tasse habituelle.

Fraises enrobées de chocolat

Associez cette délicieuse friandise au café de torréfaction européenne. Les saveurs riches du rôti équilibrent et complètent les saveurs sucrées et juteuses des fraises.

Bretzels recouverts de chocolat

Le sucré et le salé sont nos préférés ! Associez un bretzel enrobé de chocolat avec un bon café 100% colombien. Le goût salé du bretzel rehaussera la douceur prononcée de la quintessence du café colombien.