Le café infusé à froid: de quoi s’agit-il exactement?

Le café infusé à froid devient de plus en plus populaire chez les amateurs de café. Voici pourquoi ce café est aussi fascinant — et les nombreuses façons de le faire à la maison.

OLGA NIEKRASOVA/GETTY IMAGES

Les opinions sur la meilleure façon de préparer son café sont divergentes. Devrait-on ajouter du lait et du sucre ou le boire noir? Cappuccino ou macchiato? Café corsé ou régulier? Alors que la plupart de ces questions trouvent leurs réponses dans les choix personnels, il est facile de répondre à celles concernant le café infusé à froid: de quoi s’agit-il? Et surtout, quelle est la différence entre un café infusé à froid et un café glacé?

Pour faire la différence entre un latte, un café au lait ou un cappuccino, consultez notre guide pratique des différents types de cafés.

Quelle est la différence entre un café infusé à froid et un café goutte à goutte?

Une tasse de café classique est concoctée à partir de café moulu et d’eau chaude. Le café infusé à froid, quant à lui, requiert une infusion de café grossièrement moulu dans de l’eau froide, que l’on mettra au réfrigérateur pour une durée de 12 à 24 heures. Ce processus donne un café doux, mais beaucoup plus riche et concentré.

Il est aussi possible de faire des cafés frappés, comme avec cette recette de cappuccino glacé maison.

Quelle est la différence entre un café infusé à froid et un café glacé?

L’infusion à froid est préparée avec de l’eau froide. Le café glacé, lui, est généralement composé de café chaud que l’on verse sur de la glace. Ainsi, il arrive souvent que le café soit plus faible ou même dilué. Le café glacé n’aura donc pas les saveurs riches d’une infusion à froid, que l’on a laissé reposer au réfrigérateur.

Comment fait-on un café infusé à froid?

«Une façon simple de faire un café infusé à froid est d’utiliser une cafetière à piston, explique Scott Nakamoto, employé pour la compagnie américaine Bean Box. La technique est d’utiliser du café moulé corsé, puisqu’il n’y aura pas de fuite à travers le tamis. Il faut ensuite le laisser infuser pendant au moins 12 heures. Plus vous laissez le café infuser longtemps, plus il sera fort et riche en saveurs.

Si vous n’avez pas de cafetière à piston, vous pouvez investir dans une machine à café pour infusion à froid. Il est aussi toujours possible de faire un café glacé ordinaire avec une simple cafetière.

Du café infusé à froid fait maison devrait être gardé au réfrigérateur de 3 à 4 jours.

Pour le boire, vous pouvez ajouter de l’eau froide au café concentré, ainsi que le lait ou la crème de votre choix. Pour ajouter une touche de sucré au café, il est recommandé d’utiliser un simple sirop de sucre. Le sucre normal ne se dissout pas très bien dans de l’eau froide.

Irina Rostokina/Shutterstock

Quels grains de café font les meilleurs cafés infusés à froid?

«Un même mélange à café ne goûtera pas la même chose s’il a été fait pour un café chaud ou infusé à froid», dit Nakamoto. Pour un café riche et crémeux, il conseille un café de torréfaction moyenne. Venant de l’Amérique Centrale et de l’Amérique du Sud, ce type de café a des saveurs de chocolat, de cacao ou de noisettes. Les mélanges à espresso sont de bonnes options puisqu’ils ont un goût plus fort et robuste.

Pour un café plus fruité et vif, M. Nakamoto recommande les cafés à torréfaction légère, comme ceux de l’Afrique de l’Est. Il y a les saveurs «thé noir», «baies», «fruits à noyau» et les saveurs florales, qui font penser au thé glacé. Ces saveurs légères sont délicieuses pour une boisson avec de la glace.

Quel est le taux de caféine dans un café infusé à froid?

Ça dépend du type de grains de café et de la quantité utilisée. Les cafés infusés à froid ont tendance à avoir un plus grand taux de caféine qu’un café goutte à goutte. La concentration de café plus forte et l’infusion plus longue qu’un café ordinaire sont deux raisons qui expliquent ce taux plus élevé.

Concoctez des boissons rafraîchissantes en essayant l’une (ou plusieurs) de ces recettes de café glacé.

Le café infusé à froid est-il meilleur pour la santé qu’un café chaud?

Oui, le café infusé à froid est meilleur pour la santé. C’est une bonne nouvelle, surtout pour ceux qui ne peuvent tolérer les boissons et les plats acides. «L’infusion à froid permet de réduire les composés acides et l’amertume», explique Leah Theoharidis, gérante du contrôle de la qualité au Snowy Owl Coffee Roasters, au Massachusetts. C’est un avantage pour les amateurs de café qui ont une tendance à faire des reflux gastriques, des brûlures d’estomac ou qui ont des problèmes de digestion. Par contre, si vous ajoutez du sucre ou des sirops sucrés, il est sûr que votre café infusé à froid sera plus calorique.

Conseils pour la préparation du café infusé à froid

Congeler du café dans un bac à glaçons et les utiliser ensuite pour refroidir le café infusé à froid. Des glaçons de café ne vont pas diluer votre boisson, contrairement aux glaçons à base d’eau.

Saupoudrer de la cannelle dans votre café moulu avant de l’infuser, pour ajouter une touche d’épices.

Ajouter une petite pincée de sel dans votre infusion pour rehausser les saveurs sucrées.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!