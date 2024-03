Trucs pour nettoyer l’intérieur de sa voiture comme un expert

Alicia Fdez/Getty Images

Avez-vous déjà senti l’odeur d’un vieux latté qui a cuit dans le tapis arrière d’une voiture? C’est mon cas, et c’était aussi dégoûtant que vous pouvez l’imaginer. J’ai tout de même réussi à me débarrasser de cette odeur dans le cadre de projet d’esthétique automobile. Si vous devez souvent vous excuser de l’état de votre véhicule lorsque vous conduisez un ami et que vous ne connaissez pas les meilleures techniques pour nettoyer l’intérieur d’une voiture, ces conseils vous sont destinés.

Heureusement, la plupart des tâches ménagères automobiles sont plus simples que mon expérience avec le latté et ne requièrent pas d’expertise ou de produits spéciaux. De plus, en comparaison à d’autres travaux d’entretien plus ardus, le nettoyage de l’intérieur d’une voiture est satisfaisant et demande un minimum d’effort. Je suis une spécialiste du nettoyage depuis plus d’une décennie et j’ai une affection particulière pour l’entretien des véhicules (les mères ne sont pas censées avoir de favoris, mais cette règle n’existe pas pour les spécialistes du ménage!). J’ai développé mon expertise après avoir interviewé des spécialistes en préservation automobile, des experts en produits d’entretien automobile et des passionnés de voitures. J’ai aussi beaucoup appris en m’occupant moi-même du nettoyage d’automobiles.

Ainsi, voici la meilleure façon de nettoyer l’intérieur de son véhicule et dans quel ordre est-il préférable de procéder afin d’obtenir les meilleurs résultats le plus rapidement possible. J’ai aussi dressé une liste de produits que j’ai testés et qui sont incroyablement efficaces, mais ils ne sont pas tous absolument nécessaires. Si vous êtes de nature économe, vous pouvez vous en tenir aux produits de base. En suivant cette démarche, l’intérieur de votre voiture retrouvera toute sa superbe!

Comment nettoyer l’intérieur de sa voiture

Nettoyer l’intérieur d’une voiture est une tâche plutôt simple, mais l’ordre des étapes à compléter est important. Afin d’obtenir les meilleurs résultats et d’optimiser votre temps et votre effort, suivez cette démarche dans le bon ordre. N’oubliez pas d’avoir plusieurs chiffons en microfibres à votre disposition, puisque ces humbles objets jouent un rôle crucial dans l’ensemble du nettoyage. Mettez de côté les chiffons usés (qui pourront être lavés et réutilisés) afin d’éviter de contaminer une surface avec de la saleté recueillie à un autre endroit.

Les fournitures nécessaires

Chiffons en microfibres

Sacs de poubelle

Aspirateur à main ou un plus gros aspirateur équipé d’une brosse et d’une extension pour accéder aux crevasses

Eau

Vaporisateur d’entretien automobile (optionnel, mais recommandé)

Gel de nettoyage des conduits d’aération (optionnel)

Nettoyant pour tapis et tissus d’ameublement (optionnel)

Nettoyant pour vitre (optionnel)

Étape 1: Ouvrez les portes

fotostorm/getty images

Ouvrez toutes les portes. Si la voiture est équipée d’un coffre ou d’un hayon, ouvrez-les également. L’ouverture des portes permettra à l’air de circuler dans la voiture pendant que vous la nettoyez, ce qui contribuera à évacuer les odeurs stagnantes. L’ouverture des portes vous permettra également d’accéder à toutes les zones de la voiture qui devront être nettoyées.

Étape 2: Sortez tout

Enlevez les déchets et mettez-les dans un sac poubelle. Sortez ensuite tous les objets qui ne sont pas à leur place, que ce soient des vêtements, des accessoires ou des achats, et rentrez-les dans votre maison. Si la pile d’objets à emporter est importante, mettez les articles dans un panier à linge en plastique ou dans un sac d’épicerie. De cette façon, vous pourrez facilement tout transporter dans la maison. S’il y a des objets dans la voiture comme un kit d’urgence ou des sacs d’épicerie supplémentaires, sortez-les et mettez-les de côté pendant que vous vous occupez de la voiture. Cela s’applique également pour les petits objets comme la monnaie et les chargeurs. L’intérieur de la voiture doit être vide avant de passer à l’étape suivante.

Étape 3: Enlevez les tapis de sol de la voiture

Retirez les tapis de sol de la voiture et mettez-les de côté. Si ceux-ci sont souillés, utilisez un nettoyant pour tapis et tissus d’ameublement pour éliminer les taches. J’ai eu du succès avec le Bissell Woolite Stain and Odor Remover (c’est ce qui m’a permis de vaincre cette fameuse tache de latté), mais n’importe quel produit de nettoyage pour tapis et tissus d’ameublement en vaporisateur ou en mousse fera l’affaire. Consultez les instructions sur l’étiquette et appliquez le nettoyant en respectant celles-ci; cela implique généralement de le laisser agir sur la tache pendant 10 à 20 minutes. Continuez le ménage pendant que le nettoyant pénètre le tapis afin d’optimiser votre temps avant de rincer et de passer l’aspirateur.

Étape 4: Nettoyez le tableau de bord, le canal central, les panneaux latéraux et les bouches d’aération

Andrii Lysenko/getty images

Utilisez un chiffon en microfibres pour laver le tableau de bord, le canal central, les panneaux latéraux et les bouches d’aération afin d’éliminer la poussière, la saleté et les poils. Si les surfaces en plastique ont besoin d’un nettoyage en profondeur, humidifier le chiffon en microfibres avec de l’eau, un produit de nettoyage à tout usage ou un vaporisateur d’entretien. Cela vous permettra d’éliminer la saleté et les résidus causés par des liquides renversés. Évitez d’utiliser des produits nettoyants qui contiennent de l’eau de javel ou de l’ammoniac, qui sont trop abrasifs pour l’intérieur d’un véhicule.

Même si l’utilisation d’un vaporisateur d’entretien est optionnelle, je recommande fortement son emploi puisqu’il permet de laver de façon sécuritaire une pléthore de matériaux intérieurs comme le plastique, le vinyle, le cuir, le métal et même les écrans LCD et de navigation. Ces vaporisateurs permettent aussi de prévenir la décoloration et l’affaissement causés par les rayons UV. Je suggère aussi l’utilisation de gel nettoyant pour voitures, une substance réutilisable et gluante grâce à laquelle on peut ramasser instantanément des poils, des miettes, de la saleté et plus dans des espaces restreints, comme le porte-gobelet et les bouches d’aération. Il est très satisfaisant, quoiqu’un peu dégoûtant, de constater la quantité de saleté qui peut être recueillie par ce gel. Ce produit nettoyant est pratique et se range facilement dans la boîte à gants si vous voulez nettoyer régulièrement l’intérieur de votre voiture.

Étape 5: Passez l’aspirateur sur les sièges

Ziga Plahutar/Getty Images

À l’aide d’un aspirateur à main ou d’un plus gros aspirateur équipé d’une brosse ou d’un suceur plat, nettoyez en profondeur les sièges. Du même coup, prenez note de toute tache ou accumulation de saleté sur les sièges qui doivent être adressés.

Étape 6: Traitez les taches sur les sièges

Viorel Kurnosov/Getty Images

Afin de nettoyer les petites taches sur les sièges en tissu, utilisez un nettoyant (vaporisateur ou en mousse) pour tapis et tissus d’ameublement. Appliquez le nettoyant en suivant les instructions imprimées sur le produit. Après l’avoir laissé agir pendant la durée prescrite, qui se situe habituellement entre 5 et 10 minutes, passez un chiffon humide en microfibres en exerçant une légère pression pour soulever la tache et éliminer les résidus du nettoyant. Si les sièges requièrent un nettoyage plus approfondi, utilisez une machine à nettoyer.

En ce qui a trait aux sièges en cuir, appliquez une petite quantité de nettoyant et de conditionneur pour cuir ou de vaporisateur d’entretien à un chiffon en microfibres. Nettoyez les sièges en effectuant des mouvements circulaires. Finalement, polissez les sièges à l’aide d’un chiffon propre et sec en microfibres.

Étape 7: Passez l’aspirateur sur le plancher

Marccophoto/getty images

Ensuite, passez l’aspirateur sur le plancher de la voiture afin d’éliminer la saleté, les miettes, les poils et tout autre déchet. Si vous n’utilisez pas un aspirateur à main, un embout vous sera essentiel afin d’atteindre les espaces restreints, comme la zone située sous les sièges avant. Avant de passer l’aspirateur, assurez-vous d’avoir retiré du plancher tous les petits objets que vous auriez pu oublier pendant l’étape 1, comme les chargeurs et la monnaie, pour éviter d’endommager votre aspirateur.

Étape 8: Éliminez les taches et passez l’aspirateur sur les tapis de sol

aire images/Getty Images

Si vous avez appliqué un nettoyant sur les tapis, utilisez un chiffon propre et humidifié avec de l’eau pour éliminer les taches et les résidus laissés par le détachant. Certaines taches plus tenaces requerront un deuxième traitement avec le nettoyant. Passez ensuite l’aspirateur sur les tapis et replacez-les dans votre voiture.

Les tapis en caoutchouc peuvent être lavés en profondeur, si nécessaire, en les nettoyant avec un boyau d’arrosage ou à l’aide d’un produit de nettoyage approprié et d’un chiffon. Sinon, vous pouvez simplement les secouer vigoureusement pour déloger la saleté, les miettes et les poils.

Étape 9: Polissez les fenêtres

-Oxford-/Getty Images

Utilisant une fois de plus un chiffon en microfibres, polissez les fenêtres afin d’éliminer toute trace de doigt ou saleté. Si vous conduisez régulièrement des animaux ou de jeunes enfants qui laissent des traces sur les fenêtres, vaporisez du nettoyant à vitre sur votre chiffon et utilisez-le pour un nettoyage en profondeur.

À quelle fréquence devriez-vous nettoyer votre voiture?

Il n’existe pas de règle rigide concernant la fréquence à laquelle vous devriez nettoyer l’intérieur de votre véhicule, mais il est recommandé de le faire environ une fois par mois. Cela étant dit, tout dépend de vos circonstances, puisque nous utilisons tous notre véhicule d’une façon différente. Une personne ordonnée qui se sert de sa voiture pour se rendre au travail a nécessairement des besoins ménagers différents d’une mère de cinq enfants qui doivent être conduits à l’école, à l’aréna et aux soirées pyjama. Les parents d’animaux ont aussi besoin d’être plus assidus afin d’éviter une accumulation de poils et d’odeurs.

Les conducteurs transportant souvent plusieurs passagers à la fois, et particulièrement des animaux, auraient intérêt à nettoyer leur voiture sur une base hebdomadaire. Les chauffeurs qui refusent les animaux et la consommation de nourriture et de boisson dans leur voiture n’ont besoin de nettoyer l’intérieur de leur véhicule que sporadiquement. Évidemment, cette routine de nettoyage peut être effectuée de façon ponctuelle et en fonction des besoins, et non selon un calendrier établi.

Comment garder l’intérieur de votre voiture propre

OksanaRadchenko/Getty Images

De petits changements et des achats judicieux peuvent vous aider à maintenir la propreté dans votre voiture. Voici quelques trucs de pro:

Bannissez la consommation de nourriture et de boisson dans la voiture;

Placez une petite poubelle dans la voiture. Il existe des poubelles conçues pour être placées sur la console ou accrochées au dossier d’un siège. Sinon, conservez des sacs poubelle dans votre boîte à gants pour un nettoyage rapide;

Gardez des lingettes humides dans la voiture pour nettoyer les éclaboussures et les mains collantes au fur et à mesure;

Conservez un kit de nettoyage avec des produits de base tels que des serviettes en papier, un vaporisateur nettoyant pour l’intérieur de la voiture et des chiffons en microfibres;

Ouvrez les fenêtres aussi souvent que possible pour rafraîchir régulièrement la voiture naturellement.

