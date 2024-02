Voici pourquoi il ne faut pas réchauffer sa voiture en hiver

Medvedkov/Getty Images

L’air est glacial, l’intérieur de votre véhicule aussi et vous êtes frigorifié… Si vous possédez un démarreur à distance, il peut être particulièrement tentant de laisser l’habitacle de votre voiture devenir bien chaud pendant que vous la débarrassez de la neige accumulée.

Vous avez préparé votre véhicule pour l’hiver et, à première vue, il semble tout à fait logique de vous installer confortablement sur le siège conducteur et de rouler dans un véhicule réchauffé. Nous avons demandé à une experte automobile de nous dire combien de temps vous devriez laisser votre voiture se réchauffer avant de prendre la route. La réponse pourrait vous surprendre!

Combien de temps devriez-vous laisser votre voiture se réchauffer?

Par un froid glacial, il faut laisser sa voiture tourner au ralenti et se réchauffer pendant 30 secondes au maximum avant de commencer à rouler, explique Margarette Stine, experte automobile chez 4 Wheel Online. Cela permet à l’huile de circuler correctement et de bien lubrifier le moteur.

Selon elle, la pratique de la marche au ralenti pendant 10 minutes avant de commencer à rouler est dépassée. Non seulement ça n’aide pas votre consommation d’essence, mais ça peut être aussi dommageable pour votre moteur ainsi que pour l’environnement.

Il n’y a évidemment rien d’agréable à prendre place à bord d’une voiture très froide, mais le fait de rouler réchauffera le moteur plus vite que le laisser tourner au ralenti. Ainsi, démarrez votre voiture, laissez le moteur tourner pendant 30 secondes, puis prenez la route.

Pourquoi le fait de rouler réchauffe-t-il votre voiture plus rapidement?

Que ce soit pour vous rendre au travail, faire des courses ou partir pour une randonnée, ne perdez pas votre temps à vous demander s’il faut laisser votre voiture se réchauffer. Les voitures se réchauffent plus vite en roulant qu’en tournant au ralenti. «Rouler brûle continuellement de l’essence, ce qui crée de l’énergie servant à actionner les roues et à alimenter les autres composantes, explique Margarette Stine. Cette énergie sert également à chauffer le moteur qui, à son tour, réchauffe toutes ses composantes.»

Comparativement à la marche au ralenti en position parking ou neutre, où l’essence n’est pas brûlée à un rythme régulier et où la chaleur générée est moindre, le fait de rouler active davantage de composantes de votre voiture (comme les freins et la direction), générant ainsi une chaleur additionnelle qui la réchauffe plus vite.

Pourquoi devriez-vous arrêter de réchauffer votre voiture?

Réchauffer sa voiture a été une pratique courante pendant de nombreuses années. Mais, de nos jours, que vous conduisiez par temps très froid, dans des conditions de grésil, de légère neige ou de tempête hivernale, il peut être plus dommageable qu’utile pour votre véhicule de le réchauffer en faisant tourner le moteur au ralenti. Les avantages découlant de l’abandon de cette pratique comprennent entre autres une réduction de vos coûts d’essence et une diminution des émissions de gaz à effet de serre. En plus, ça vous fera gagner du temps.

En arrêtant de réchauffer votre voiture avant de prendre la route, vous économiserez sur l’essence parce que le moteur ne tournera pas au ralenti et vous réduirez vos émissions de GES puisque le moteur libérera des gaz d’échappement moins longtemps.

Pourquoi les gens réchauffent-ils leur voiture alors?

Autrefois, les véhicules à moteur avec carburateur abondaient sur les routes. Les carburateurs mélangeaient essence et air pour vaporiser le carburant de façon à faire fonctionner le moteur rondement. À l’époque, explique Margarette Stine, les voitures étaient construites avec des moteurs beaucoup moins performants et avaient besoin d’être réchauffées avant de rouler pour éviter les surchauffes et les pannes. Cette pratique est finalement devenue une habitude chez de nombreux conducteurs dont la voiture calait souvent lors de froides journées d’hiver et, depuis, s’est transmise de génération en génération.

Bien que vous devriez toujours savoir quoi faire si votre voiture tombe en panne en hiver, vous pouvez avoir l’esprit tranquille en sachant que la technologie automobile a évolué. Les véhicules sont maintenant équipés de moteurs à injection qui ne nécessitent pas d’être réchauffés.

Malgré les nombreuses avancées en la matière, bien des conducteurs continuent de demander pendant combien de temps ils devraient réchauffer leur voiture quand il fait très froid. La réponse? Commencez simplement à rouler.

Préparer sa voiture pour l’hiver

Vous voulez éviter le gel des portières, des vitres et du moteur ainsi que les accidents? Testez la batterie, vérifiez les pneus, lubrifiez les rails des fenêtres, les loquets, les charnières et les serrures, et lavez votre voiture en hiver. Margarette Stine vous suggère aussi d’effectuer régulièrement une vidange d’huile pour que le moteur continue de tourner rondement pendant la saison froide. Ayez également sous la main quantité de produits indispensables afin d’assurer le confort et la sécurité de votre véhicule, par exemple une trousse de réparation d’urgence, de l’antigel, du liquide lave-glace dégivrant, une pelle pliante, des chaînes à neige, un grattoir, une couverture chauffante et des essuie-glaces d’hiver.

