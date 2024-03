13 faits sur la conduite automobile

Illustration de Serge Bloch

Le phénomène des voitures électriques

Les véhicules électriques (VE) deviennent une option de plus en plus populaire pour ceux qui souhaitent économiser et réduire leur empreinte carbone pour la conduite automobile. En 2022, 10% des voitures vendues dans le monde étaient électriques, soit 10 fois plus qu’en 2017. Dans le cadre de son programme de réduction des émissions de GES, le gouvernement exigera qu’en 2035 toutes les nouvelles voitures et camionnettes vendues au pays soient des véhicules électriques.

