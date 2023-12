12 habitudes de conduite automobile «polies» qui sont en fait dangereuses

Être un conducteur poli est une bonne chose, sauf si ça vous oblige à enfreindre le code de la route et à mettre les autres en danger. Rendez service à tout le monde et évitez de reproduire ces soi-disant habitudes polies de conduite automobile.

Les bonnes et mauvaises habitudes de conduite automobile

Certes, la rage au volant peut être terrifiante, et même parfois mortelle. La politesse sur les routes doit être de mise… sans pour autant mettre en danger la sécurité des autres automobilistes par excès de gentillesse. Et savez-vous quoi? Certaines habitudes de conduite automobile au volant, pleines de bonne foi, sont tout aussi terrifiantes et potentiellement fatales. Le non-respect du code de la route, qu’il soit justifié par la colère ou la politesse, entraîne le chaos, selon Ryan Pietzsch, expert en éducation à la sécurité routière au National Safety Council.

«Dans nos cours de conduite défensive, nous mettons l’accent sur l’importance d’adopter un comportement respectueux sur la route, ce qui inclut le respect des règles de la route, l’anticipation des actions des autres conducteurs et la prise de décision calculée pour prévenir des accidents, précise M. Pietzsch. La clé pour être un conducteur poli et sécuritaire est d’être prévisible.»

Le code de la route

Les règles de la route ne sont pas arbitraires et elles n’existent pas pour rien. Des années d’études ont démontré qu’elles permettaient généralement de faciliter la circulation, ajoute Jeff Benrud, cofondateur d’American Off Road et ancien militaire comptant 25 ans d’expérience sur la route avec l’armée américaine et les services secrets.Toutefois, explique-t-il, il peut être dangereux de suivre aveuglément le code de la route lorsque les conditions changent, que ce soit en raison de la météo, des autres conducteurs, d’un obstacle sur la route, d’un problème avec son véhicule ou de l’endroit où on se trouve.

«Un conducteur sécuritaire en est un qui est conscient des conditions changeantes de la route et qui peut s’adapter en conséquence, surtout si un autre conducteur ne suit pas les règles, note M. Benrud. Être un conducteur poli ne signifie pas de suivre méticuleusement chaque règle de la route, même si cela peut mettre la vie d’une autre personne en danger.»

Certains gestes de politesse sont irritants pour les conducteurs Uber et d’autres le sont pour des spécialistes de la conduite automobile. Nous avons ainsi demandé à nos experts de partager leurs meilleurs conseils au volant et d’énumérer les erreurs à éviter.

