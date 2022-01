Comment dégivrer le pare-brise en moins de cinq minutes

ISTOCK/GREGORBISTER

Dégivrer le pare-brise est l’une des tâches les plus redoutées des journées les plus froides de l’hiver. Cela peut prendre du temps et gaspiller de l’essence. Utiliser un grattoir exige parfois une bonne force musculaire et n’est pas toujours efficace. Sans compter sur le fait que l’on termine souvent le travail avec les mains complètement gelées…

On vous propose une solution maison facile à préparer peut nettoyer et dégivrer le pare-brise en moins d’une minute et vous permettre ainsi de reprendre la route rapidement. Il suffit de mélanger:

1/3 d’eau avec 2/3 de tasse d’alcool isopropylique ou à friction.

Verser la solution dans une bouteille avec vaporisateur.

Le matin, vous n’avez plus qu’à vaporiser cette solution sur le pare-brise. La glace disparaîtra instantanément. Vous pouvez également vaporiser la solution sur les poignées et les portes de votre voiture si elles sont gelées. Gardez tout de même votre grattoir à portée de main, car vous aurez peut-être besoin de travailler un peu plus fort sur quelques morceaux de glace récalcitrants.

L’alcool isopropyle est un composé chimique qui ne gèle pas avant d’atteindre -90°C. Par conséquent, vous pouvez garder la bouteille dans votre voiture sans craindre que le produit ne gèle pendant la nuit.

Autre chose à noter: assurez-vous de continuer à laver et à cirer votre voiture régulièrement si vous pulvérisez la solution sur une partie peinte de votre voiture. Même si la solution ne touche pas directement la peinture, si elle est utilisée régulièrement, elle pourrait l’éroder. Assurez-vous également de connaître ces choses qu’il ne faut jamais laisser dans sa voiture en l’hiver.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!