13 signes que votre voiture est en fin de vie

Le coût des réparations équivaut à celui de l’achat d’une nouvelle voiture

«Avant de casser votre tirelire pour réparer votre voiture, demandez-vous à quel prix vous pourriez la vendre et si cette somme vous permettrait d’acheter un véhicule plus récent et plus fiable, recommande Richard Reina, directeur de la formation au produit et expert automobile pour le site spécialisé CARiD.com. J’ai été propriétaire d’une voiture de luxe européenne qui avait un kilométrage dépassant les 320 000 kilomètres. Elle fonctionnait encore bien, mais plusieurs de ses pièces devaient être remplacées. L’estimation des frais de réparation s’élevait à 5360$ et la voiture avait une valeur approximative de 3350$. J’aurais peut-être pu l’utiliser pour 80 000 kilomètres de plus, mais elle aurait aussi pu s’éteindre après 8000 kilomètres supplémentaires. L’autre option était de vendre mon véhicule pour 2700$ et d’utiliser les 5360$ que j’allais dépenser pour m’acheter une voiture d’occasion plus récente et en meilleur état. C’est ce que j’ai fait.»

