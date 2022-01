Le moyen le plus sûr (et le plus rapide!) de déneiger sa voiture

Oui, il fait froid! Alors voici comment déneiger sa voiture le plus rapidement possible, pour ne pas rester dehors trop longtemps…

Il n’y a rien de plus désagréable que d’avoir à se lever tôt le matin pour déneiger sa voiture. Mais s’il a neigé, autant le faire vite et bien. Voici comment. Assurez-vous également de connaître les choses à ne jamais oublier dans la voiture en hiver.

Étape 1: Si votre voiture est stationnée dans l’entrée, préparez-vous avant le début de la chute de neige en la plaçant le plus près possible de la rue (sans bloquer le trottoir évidemment!). De cette façon, vous aurez moins de neige à pelleter avant de pouvoir sortir de votre entrée.

Étape 2: Déneigez les roues, avant de vous attaquer au reste de l’entrée. Pendant que vous y êtes, assurez-vous aussi de dégager le tuyau d’échappement. Une accumulation de neige à la sortie du tuyau pourrait faire en sorte que des émanations de monoxyde de carbone mortel commencent à remplir l’habitacle au démarrage du moteur.

Étape 3: Commencez à enlever délicatement la neige de votre voiture à l’aide d’un balai à neige non abrasif. «Les éraflures sur la peinture sont des dommages courants causés par une mauvaise technique de déneigement, a déclaré Bryan Burgess, propriétaire d’un service de carrosserie, à cars.com. Elles peuvent être superficielles ou très profondes, selon la situation. Par exemple, une brosse de nylon peut laisser des éraflures superficielles sur la peinture qui seront visibles par une belle journée ensoleillée quand la voiture est propre. Si vous enlevez la neige avec une pelle, vous risquez de faire une éraflure très profonde qui nécessitera éventuellement plus qu’un simple travail de peinture.»

Étape 4: Commencez par le toit, puis descendez en enlevant la neige des fenêtres, du capot, du coffre, des phares arrière et avant. Tirez la neige plutôt que de la pousser. Et donnez vos coups de balai en ligne droite; de cette façon, si une éraflure accidentelle se produit, elle sera moins apparente.

Étape 5: Vous n’avez pas envie d’enlever jusqu’au dernier grain de neige de votre voiture? C’est correct d’allumer le chauffage et le dégivreur et de laisser la technologie faire le reste, mais si ça ne fond pas, toutefois, vous devrez sortir de la voiture pour terminer le travail. Non seulement conduire avec de la neige sur sa voiture est dangereux, mais «il est interdit de circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route», selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

