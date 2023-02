Les couples de Disney les plus mignons de tous les temps

Mais, WALL-E a été programmé pour ne pas abandonner, et il fait tout son possible pour qu’EVE le remarque, jusqu’à ce qu’il y ait enfin des étincelles (littéralement) entre eux. Et suivant la grande tradition des films de Disney, EVE le ramène même à la vie avec un baiser…

Qui aurait cru que deux robots feraient partie de nos couples préférés de Disney? S’il est démodé et maladroit, elle est moderne et sophistiquée (et malheureusement pas programmée pour comprendre les émotions).

Roger et Anita – 101 Dalmatiens

Roger et Anita (les propriétaires des Dalmatiens Pongo et Perdita) se rencontrent lorsque les laisses de leurs chiens s’emmêlent et qu’ils tombent ensemble dans un étang. On comprend que l’amour est au rendez-vous quand on les voit rire aux éclats. Ils se marient et vivent dans une petite maison près du parc où ils se sont rencontrés (en plus de tout ça, leurs chiens aussi tombent mutuellement amoureux). Ils n’ont peut-être pas d’enfants… mais 99 chiots à élever.

