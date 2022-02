Des idées originales pour la Saint-Valentin

Un bon film d’amour peut être incroyablement romantique et sexy. Vous avez envie de rester à la maison? Installez-vous confortablement sur le canapé et regardez les meilleurs films romantiques à voir sur Netflix.

Halles d'Anjou

Faire ses courses ensemble

Plutôt que de stresser – chacun de son côté – à l’idée de choisir le cadeau parfait, pourquoi ne pas faire les courses ensemble? C’est une activité amusante pour se mettre en appétit et découvrir les goûts de l’autre. Soyez audacieux et tentez l’expérience de la raclette! Les Halles d’Anjou à Montréal proposent tout ce qu’il faut pour concocter un repas maison digne d’un grand resto. Par exemple, on trouve des fromages à raclette provenant de la France, de l’Espagne ou encore du Portugal à la Fromagerie Cavallaro. Et si vous cherchez quelque chose de plus local, la Fromagerie des Nations offre plusieurs produits québécois.

Optez pour une bière qui se marie parfaitement au fromage en faisant un tour au Parti Bière où trouver un grand choix de bouteilles. Notamment, la IPA de la microbrasserie québécoise Les Trois Mousquetaires – aux saveurs de fruits tropicaux, conifères et houblons résineux – accompagnera à merveille la raclette!