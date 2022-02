Les meilleurs films romantiques à voir sur Netflix

12 / 32

VIA NETFLIX.CA

Quelqu’un de bien

Sortie: 2019

Classé: 13+

Réalisatrice: Jennifer Kaytin Robinson

Si vous cherchez à sourire, à rire et peut-être même à verser une larme ou deux, Quelqu’un de bien est le film qu’il vous faut. Une journaliste musicale (Gina Rodriguez) décroche le travail de ses rêves à San Francisco et doit donc déménager de New York. Ne voulant pas partir loin de sa ville natale, son petit ami de longue date (LaKeith Stanfield) rompt avec elle juste avant le déménagement. Pour aider à surmonter la rupture soudaine et célébrer sa dernière soirée dans The Big Apple – surnom utilisé par les New-Yorkais pour désigner la ville de New York –, elle et ses meilleures amies (DeWanda Wise, Brittany Snow) sortent pour une dernière grosse soirée. L’amitié, la croissance, l’amour et la rupture sont tous des thèmes qui rendent ce film mémorable et tout à fait réaliste.