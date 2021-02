3 / 6

Aquir/Shutterstock

Parti sans laisser de traces

Marcel André Vautour traîne un casier judiciaire depuis au moins 24 ans. Si l’arnaque à la romance semble sa spécialité, d’autres allégations et accusations font état de fraude par carte de crédit, vol d’identité, recel de biens d’une valeur de plus de 5000$ et vol de véhicule. Échappant le plus souvent aux poursuites, il a toutefois été condamné au Québec en 2005 à une année de prison avec sursis et à une mise à l’épreuve pour fraude par carte de crédit. En 2009, il a pris six mois de prison avec sursis à Victoria, suivis de deux années et demie de mise à l’épreuve pour fraude. Il fait l’objet de mandats d’arrêt au Québec et au Manitoba. Les arnaques à la romance n’étant pas de juridiction fédérale, les escrocs échappent à l’arrestation en passant d’une province à l’autre.

Peu de temps après s’être fait escroquer, Jodi a été contactée par une infirmière de Vancouver, Rosey, 46 ans, qui avait été séduite par Vautour au moment où son couple battait de l’aile. Rosey s’était fait dépouiller de près de 7000$ avant que l’escroc ne disparaisse. Plus tard, elle a trouvé la page Facebook qu’il avait créée durant sa relation avec Jodi. Jodi et Rosey ont compris que Vautour leur avait servi le même scénario avec les lingots d’or et les belles villas, et qu’elles avaient vu la même photo du lit couvert de devises américaines. Enquêter sur Vautour est vite devenu une passion commune. Elles se confiaient des missions: Jodi devait retrouver le faux chèque qu’il avait déposé dans son compte; Rosey parlerait aux membres de la famille de Vautour au Québec et au Nouveau-Brunswick. Elles ont fini par apprendre des tas de choses sur lui, mais rien sur le lieu où il pouvait être. «Nous avions presque abandonné, reconnaît Rosey. Puis nous avons entendu parler d’Andréa.»

Andréa Speranza, capitaine des pompiers de 50 ans, a rencontré Vautour dans un Tim Hortons d’Halifax, trois mois après qu’il avait arnaqué Jodi et Rosey. Il se faisait alors appeler March Hebert. Dès leur première rencontre, Vautour a évoqué sa maladie de Crohn, contraignante pour l’activité physique. Environ quatre mois plus tard, quand Vautour a parlé d’une urgence médicale liée à cette pathologie, elle lui a prêté 1500$, et encore 500$ parce que le médicament qui lui avait été prescrit coûtait finalement plus cher que prévu, et encore 2000$ pour une deuxième dose. S’il n’avait pas accès à son compte, c’est qu’on lui avait volé son sac à dos.

Rétrospectivement, Andréa regrette de ne pas avoir été alertée par cette histoire de sac à dos volé et de frais médicaux inexpliqués. Sur le moment, son cerveau refusait d’y voir clair. «Le plus fou, c’est que cette histoire de sac à dos volé et absolument tout ce qu’il m’a dit n’était que mensonge!» Apprenez ces trucs qui vous aideront à démasquer les menteurs.

Leur relation a duré un peu plus de cinq mois. Pendant cette période, Andréa a donné environ 5000$ à Vautour, essentiellement pour ses médicaments. Lors de leur dernière rencontre, il lui a raconté qu’il allait chercher son chien chez son ex à Toronto. (Andréa a payé le billet de train et l’hôtel.) De Toronto, il lui a envoyé par courriel le lien de l’hôtel où il voulait descendre; Andréa ne connaissait pas le nom de l’expéditeur: March Vautour. Intriguée, elle a commencé à chercher des variations du nom Vautour sur Facebook et a fini par découvrir une photo de son amoureux avec un mot en bandeau: ATTENTION!