Les meilleurs films sur Netflix Canada: 25 classiques à voir

Room: Le monde de Jack (2015)

Joy (Brie Larson) et son fils de cinq ans, Jack (Jacob Tremblay), vivent dans une chambre close. À l’insu du jeune garçon, le duo est captif d’un certain Nick, qui a kidnappé Joy sept ans plus tôt et qui s’avère être le père biologique de Jack. Lorsque Joy élabore un plan d’évacuation (risqué), elle réalise que son fil – qui n’a jamais pu mettre le nez à l’extérieur – n’est peut-être pas prêt à relever le défi du monde réel.

Basé sur le roman d’Emma Donoghue, Room: Le monde de Jack est une véritable course folle à travers une gamme d’émotions.