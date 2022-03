Films sur des familles recomposées à regarder… en famille!

Ils ont aussi fait confiance à leur actrice quant à la langue utilisée: «Le texte était très bien au départ, ils ont fait un super travail de recherche, mais il est arrivé que, parfois, c’était vraiment trop français. Par exemple, au lieu de dire «Magnez-vous, on va être à la bourre», j’ai proposé: «Grouillez-vous, on va être en retard», et c’est passé sans problème», fait la comédienne qui a bien aimé que son rôle ait de nombreux quiproquos linguistiques et culturels. «Bon, j’ai des feuilles d’érable tapissées sur tous mes accessoires, mais c’est des clins d’œil pour situer le personnage, ce n’est pas le sujet de la série. Je suis juste une jeune femme qui vit des choses à Paris. On ne joue pas sur le décalage culturel, mais sur la vie de famille et la posture de belle-mère.» Puisque c’est ce qui tombe sur la tête d’Emma.

Et qui dit Canada et Québec, dit hivers froids. La question a donc été posée: «Sais-tu patiner?». «Mais bien sûr, tout le monde patine, ici!», a immédiatement répondu Daphnée… en patinant pas à peu près dans sa tête. Puisque, non, elle ne savait pas. Du tout. «J’ai appris en deux semaines pour jouer dans une série française», rigole-t-elle aujourd’hui. La scène où elle fait preuve de son aisance sur la glace – dont la partie show-off est jouée par une doublure experte dans ce sport – est formidablement drôle. Mais attention, les scénaristes ont, de façon intelligente, fait autre chose avec le personnage que de jouer sur les clichés.

Belle-mère, mais pas marâtre

Jeune femme contemporaine qui, tout en prenant ses études au sérieux, ne néglige pas ses copines ni les soirées de karaoké, Emma se retrouve, à sa plus grande surprise, à devenir la belle-mère des trois filles de Fred, qui passent les week-ends chez leur papa: Clara (Liona Bordonaro) a 15 ans et elle est l’écolo et l’idéaliste du trio; Victoire (Middie Dreyfus) a 12 ans et, rêveuse, elle commet une maladresse après l’autre; Romy (Roxane Barazzuol) a 9 ans et elle est partout à la fois, à diriger, à parler, à… à tout, partout, avec tous. En leur compagnie, Emma, qui en plus étudie la psychologie de l’enfant, aurait pu se la jouer «psy» et, auprès de leur père, donneuse de leçons.

La réalité de la série est totalement différente. «Au début de la saison, on la sent dans l’analyse, elle sort de grandes théories à Fred, mais graduellement, elle efface ce réflexe pour laisser place à son naturel et se laisser aller.» Ce qui est un pur bonheur à voir et à entendre, le personnage – qui ressemble beaucoup à son interprète – étant drôle, intelligent, optimiste et en recherche de solution. Fred n’aurait pu trouver mieux pour cette vraie «femme de sa vie» – car il est persuadé que, cette fois, il a trouvé la bonne.