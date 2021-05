Cruella: entrevue avec Emma Stone et Emma Thompson (deux «méchantes» qu’on aime)

«Les tenues que nous portons sont des sculptures, des œuvres d’art», fait Emma Thompson pour qui les enfiler relevait du défi quotidien, des pieds («En temps normal, je ne porte rien de plus haut que des flip-flops») à la tête («Ces perruques!») en passant par la taille: «Vous savez, quand vous vous portez bien et qu’on vous serre dans le milieu avec un corset, c’est un peu comme quand vous serrez un tube de dentifrice, les «surplus» vont vers le haut et vers le bas. Le résultat est une silhouette avec des formes… extrêmes», pouffe-t-elle en mentionnant que les passages obligés par… les toilettes tenaient de l’épreuve de haut-vol.

Estella est-elle «morte»?

Bref, à cause de la Baronne, la vie de la jeune femme bifurque. Estella est «morte», vive Cruella! Vraiment? Donc… vive une pure incarnation du Mal? Oh que non. La souriante Emma Stone la (et se) défend avec sérieux: «Je ne crois pas que je serais capable de jouer un personnage qui ne serait que méchanceté. De toute manière, pensez-vous que quelqu’un se promène dans la vie en pensant: «Hé, je suis le bad guy!»? Je suis mauvais! Non, même le vilain pense qu’il a raison. Autrement, ça ne fait aucun sens… à moins d’interpréter un genre de robot.» Elle a donc cherché (et trouvé) l’être humain sous les fourrures. C’est ce que raconte Cruella.

