Les meilleures séries sur Netflix à regarder dès maintenant

Stranger Things (2016 à aujourd’hui)

À surveiller: Barb. Sérieusement, quelqu’un a-t-il vu la pauvre Barb?

S’inspirant des meilleurs films et séries télé des années 1980 pour créer un monde qui donne froid dans le dos et qui tient à la fois de The Goonies, E.T. et The Twilight Zone, Stranger Things met la barre haute pour les séries aspirant à faire partie des meilleures sur Netflix.

L’action, qui se déroule dans l’Indiana des années 1980, suit un groupe de jeunes garçons mené par Mike Wheeler (joué par Finn Wolfhard) et la mystérieuse fille qu’ils rencontrent (interprétée par Millie Bobby Brown). À peu près en même temps, un des amis des jeunes, Will, disparaît et se retrouve en quelque sorte dans une dimension alternative. Alors que la mère de Will (incarnée par Winona Ryder) est convaincue que son fils communique avec elle de l’au-delà, un mystérieux laboratoire du gouvernement a quelque chose à voir avec tout ça et il s’avère que la mystérieuse fille, Onze, possède des pouvoirs psychokinétiques déjantés. Vous voudrez sûrement regarder les trois premières saisons avant la première de la saison 4 en milieu d’année 2022.