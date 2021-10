Cinéma: 10 adaptations de livres réalisées par des Québécois

Il y a tant à aimer dans ce film (comme dans le roman qui l’a inspiré et qui a valu le Prix du Gouverneur général à Robert Lalonde). On y suit Julien, auteur enfin reconnu grâce à son roman autobiographique intitulé… C’est le cœur qui meurt en dernier. Il décide alors de renouer avec sa mère de 82 ans, qui souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle ignore tout ce qu’il révèle, entre autres sur elle, dans le livre. Et elle n’a qu’une demande à lui faire: qu’il l’aide à mettre fin à ses jours. Conjoint de Sophie Lorain, Alexis Durand-Brault a convaincu sa conjointe et la mère de cette dernière, la grande Denise Filiatrault, d’incarner, à deux âges, cette femme dont le passé est plein de démons et le présent, de flous.

Le roman de Nicole Bélanger s’intitulait Salut mon roi mongol! Il a perdu son «salut» en devenant un film… qui mérite toutefois d’être salué bien bas. Récit initiatique sur fond de Crise d’octobre, le long métrage suit Manon, 12 ans, qui découvre que son petit frère et elle vont être placés en famille d’accueil. Et ça, c’est non. Inspirée par les actes perpétrés par les membres du FLQ, elle va, en compagnie de ses cousins, organiser le kidnapping d’une vieille dame. L’idée? L’échanger contre le droit de choisir son avenir. Un film tendre, drôle, profond que signe ici Luc Picard. Lequel aurait hésité avant d’engager son fils, Henri, dans l’un des rôles principaux. Quel dommage ça aurait été de ne pas l’avoir dans la distribution!

8 / 10

Remstar

Paul à Québec de François Bouvier

Basé sur le roman graphique de Michel Rabagliati. Avec François Létourneau, Gilbert Sicotte, Julie Le Breton, Brigitte Lafleur. En VSD et DVD.

Quiconque aime le Paul de Michel Rabagliati aimera ce que François Bouvier en a fait. Cette adaptation, c’est comme si le livre s’ouvrait, se déployait et prenait vie en trois dimensions, en chair et en os. Oh, et en couleurs! Nous sommes en 1999, à Montréal. Hein? Oui, Québec vient après. Lorsque Paul et sa conjointe vont visiter Roland, le patriarche de la famille de cette dernière. Roland qui est malade. Et qui le cache, bien sûr. Paul n’est pas aveugle. Enfin, il finira par voir. Et il sera là, aux côtés de Julie qui va perdre son père. Bientôt.

Oui, le film fait monter les larmes aux yeux. Plus d’une fois. Malgré cela, il est impossible de ne pas sourire ici et là. L’humour que connaissent les fans de la bédé est là. Et puis, il y a la trame sonore. La distribution impeccable. La beauté des images. La fluidité du montage. Une belle réussite.