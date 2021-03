10 anthologies d’horreur incontournables

1 / 11

Il y a deux genres d’anthologies d’horreur

Celles qui se déclinent sur une saison complète, par exemple les «Haunting» (The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor ou encore les «American Horror Story» (dans lesquelles on retrouve les mêmes acteurs dans des rôles différents au fil de saisons sous-titrées Murder House, Asylum, Coven, Freak Show, etc.). Une comparaison avec la littérature en ferait les équivalents de romans.

L’autre genre, dont fait partie Patrick Senécal présente, s’apparente plutôt aux nouvelles et, donc, se présente sous forme d’épisodes bouclés. Une façon de raconter l’horreur qui a été extrêmement populaire dans les années 1950, 60 et 70 (Alfred Hitchcock présente, La quatrième dimension, Au-delà du réel, etc.), qui a été délaissé par la suite au profit de séries plus lourdes avec intrigues en continu, mais qui revient en force ces dernières années. En voici dix.