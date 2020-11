Les séries ou les films québécois à voir sur Netflix

4 / 8

NETFLIX/Les Liens du sang

Bad blood

Bad blood est une série dramatique canadienne de deux saisons, conçue par Simon Barry inspirée du livre Business or Blood: Mafia Boss Vito Rizzuto’s Last War de Peter Edwards et d’Antonio Nicaso.

Le parrain de la mafia montréalaise, Vito Rizzuto (Anthony LaPaglia), est libéré après avoir purgé une peine d’emprisonnement de 31 ans pour son implication dans plusieurs meurtres commis en 1981. En prison, le fils de Vito, Nico (Brett Donahue), et son père, Nicolo (Paul Sorvino), sont assassinés par ses adversaires, alors que la famille est sous la protection de son bras droit, Declan Gardiner (Kim Coates). Dès sa libération en 2012, il entame sa vengeance contre ceux qui ont anéanti sa famille et détruit son empire. Avec Maxim Roy, Kim Coates et Anna Hopkins.

