La chronologie des films de Marvel: 49 heures à voir dans le bon ordre

Photos fournies par Marvel Studios

04. Iron Man 2 de Jon Favreau (2010)

Et là, déjà, on a eu peur. En termes de dates de sortie, ce film est le troisième chaînon du MCU, il arrivait après le plus ou moins réussi The Incredible Hulk (voir capsule plus bas)… et il est considéré comme le plus faible maillon de la trilogie «iron-manienne».

Mais, consommé en ordre chronologique d’événements, ce long métrage permet d’ajouter de la substance au «grand plan» des Studios Marvel, alors à peine esquissé à l’écran. On commence ici à le voir.