Pandémies fictives… films et séries qui traitent de pandémie

3 / 9 Rendez-vous Québec Cinéma Première vague De Max Dufaud, Kevin T. Landry, Reda Lahmouid et Remi Fréchette. (Sur le site des Rendez-vous Québec Cinéma jusqu’au 8 mai) Un regard pris sur le vif des cent premiers jours de la pandémie quand elle a frappé le Québec. Une fiction chorale qui suit un livreur d’origine haïtienne, son père handicapé et sa copine qui travaille dans un CHSLD. Une jeune femme dont le frère est coincé au Mexique et la mère, dont un CHSLD. Une nouvelle venue à Montréal dont le petit ami et la coloc n’ont que faire des mesures sanitaires. Etc. Le tout, entrecoupé d’extraits des points de presse et de la courbe qui monte, monte, monte. Un retour aux origines de cette «journée» qui n’en finit plus de finir. Ça a été écrit et tourné très vite, mais ça saisit vraiment l’essentiel, avec sobriété et justesse, sans «jouer» avec la situation. Entre anxiété et mal-être, voici comment la pandémie affecte notre santé mentale.

4 / 9 Warner Bros Locked Down De Doug Liman, avec Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor, Stephen Merchant. (Crave) Jouer avec la situation: c’est justement l’erreur commise dans ce film qui a été critiqué entre autres pour être «sorti trop tôt». Et c’est vrai. Il faudra le revoir lorsque mesures sanitaires et confinement ne feront plus partie du vocabulaire utilisé sur une base pluri-quotidienne. Écrit, financé et filmé durant les premiers mois de la pandémie, film noir, film d’arnaque et même comédie romantique acidulée, Locked Down a été tourné à Londres en plein confinement et met en scène un couple en confinement qui profite du confinement pour organiser un vol de haut-vol dans une bijouterie. L’idée, le concept, les interprètes d’exception, tout était là pour que ça fonctionne. Mais le mauvais timing et l’absence de recul ne pardonnent pas… pour l’instant. On s’en reparle quand le monde tournera de nouveau rond?