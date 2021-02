Ce que nous réserve la saison 2 de la chronique des Bridgerton, selon les livres

1 / 14

La chronique des Bridgerton a fait irruption sur Netflix à la fin de l’année 2020 avec une épopée visuellement époustouflante dans un véritable univers de romance. L’émission est basée sur les neuf romans de la série Bridgerton de l’auteure Julia Quinn, classés parmi les meilleurs romans d’amour de tous les temps. L’histoire est également remarquable pour certaines scènes d’intimité très révélatrices…

La série à succès de Netflix, produite par Shonda Rhimes, a également innové avec une distribution très diversifiée afin de représenter la société multiculturelle ainsi que la classe supérieure du début du XIXe siècle en Angleterre.

La première saison mettait en vedette Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) et son amoureux Simon, le duc de Hastings (Regé-Jean Page). Ainsi, les romans peuvent nous apprendre ce qu’il se passera dans la saison 2! En effet, chaque roman de la série Bridgerton suit l’un des huit frères et sœurs Bridgerton et leur quête de l’amour. Tandis que le volume 1, «Daphné et le duc» (version française de The Duke and I), suit l’histoire de Daphné, le second tome, «Anthony», (version française de The Viscount Who Loved Me) se concentre sur le fils aîné Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

Cela signifie probablement des changements majeurs pour La chronique des Bridgerton au cours des prochaines saisons. Jetons un coup d’œil à la trajectoire que pourraient prendre les principaux personnages de la série à succès lorsque le tournage de la deuxième saison commencera ce printemps.

Attention: spoilers pour la première saison de La chronique des Bridgerton ci-dessous.

