92 Oscars du meilleur film, depuis la toute première cérémonie

Dans cet hommage – plutôt fade – à l’amitié et à la tolérance raciale, le videur italien Tony «Lip» Vallelonga (Viggo Mortensen) devient le chauffeur du pianiste noir Don Shirley (Mahershala Ali) lors de sa tournée de concerts dans le Grand Sud en 1962. Malheureusement, Le livre de Green s’intéresse davantage à la rédemption de Vallelonga qu’à la souffrance de Shirley, obligeant ce dernier à passer au second plan dans sa propre histoire.

92 / 92

FACEBOOK.COM/ROTTENTOMATOES

Parasite – 2019

Le succès financier et critique de Parasite, de Bong Joon-ho, qui a dépassé les 250 millions $ dans le monde, et représenté le premier lauréat du meilleur film dans une autre langue que l’anglais, constitue un véritable tournant dans le monde du cinéma mondial. Et cela n’aurait pu tomber sur un film plus opportun.

La critique acerbe de Bong sur les inégalités sociales en Corée du Sud, dans laquelle l’indigente famille Kim use de stratagèmes pour entrer au service de la riche famille Park, a des côtés diaboliques captivants. Le suspense est incroyable. Et la présentation des familles sans parti-pris moralisateur constitue la plus grande force du film.

Le film qui aurait dû gagner l’Oscar: Parasite

Si vous êtes amateur de science-fiction, vous pouvez regarder les films de Marvel dans le bon ordre chronologique!