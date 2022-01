2021: l’année des films musicaux

6 / 10 Amazon Prime Video Cendrillon (V.F. de Cinderella) De Kay Cannon. Avec Camila Cabello, Idina Menzel, Billy Porter, Minnie Driver, Pierce Brosnan. Sur Amazon Prime Video. Et tant qu’à être dans le film familial, voici Cendrillon revue, corrigée et actualisée par la réalisatrice Kay Cannon. Malmenée par des critiques «attachés» à leurs classiques, mais appréciée des téléspectateurs, cette œuvre met en scène une Cendrillon d’origine hispanique (Camila Cabello), une fée-marraine incarnée par un acteur queer (Billy Porter), etc. Le moteur des personnages a été «contemporanéisé». En particulier celui de Cendrillon, qui n’a plus rien à voir avec «j’attends mon prince charmant» : la jeune femme dessine des vêtements et rêve de posséder une boutique où les vendre. Pour raconter tout cela, des décors magnifiques, des costumes hallucinants, des chorégraphies énergisantes qui servent d’écrin à des chansons entraînantes. La morosité ambiante n’a qu’à bien se tenir!

7 / 10 MK2 Mile END Annette De Leos Carax. Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Devyn McDowell. Sur Amazon Prime Video. Ce conte musical n’en est pas un pour enfants. Vraiment pas. Un film incroyablement troublant, sombre, qui colle à la peau et à la tête. On y rencontre Henry et Ann, couple célèbre qui vit à Los Angeles et dont on s’arrache la présence. Il est un humoriste décapant. Elle est une cantatrice d’exception. Leur vie est chamboulée par la grossesse d’Ann et, surtout, la naissance d’Annette. Une «enfant» d’exception (comprendre pareille à nulle autre). Puis, la vie suit son cours pour la petite famille. Le talent d’Ann continue à être reconnu, partout. Alors que Henry, après avoir connu le succès, flirte avec l’échec. Des nuages sont à l’horizon. Douloureux dans son propos, mais magnifique dans sa forme, porté par une musique qui pénètre jusque dans nos tripes, Annette est une expérience dont on ne sort pas indemne, mais qui vaut définitivement le détour pour qui aime le cinéma avec un grand C. N’hésitez pas à consulter cette autre chronique de Sonia Sarfati sur les films inspirés de manèges!