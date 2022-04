13 conseils pour un voyage en voiture

1 / 13

La sécurité de la voiture

Si vous avez l’intention d’utiliser votre voiture, n’attendez pas à la dernière minute pour la mise au point. On ne compte plus les voyages retardés ou annulés à cause d’un problème d’entretien automobile. Si le constructeur n’offre pas d’assistance routière, devenez membre de CAA-Québec. Si vous louez une voiture, pensez à noter le numéro gratuit de téléassistance de l’entreprise de location. Méfiez-vous cependant de ces arnaques fréquentes de mécaniciens!