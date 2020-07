15 lacs qui ont l’eau la plus claire au monde

ZHAUBASAR/GETTY IMAGES

Lac Baïkal, Russie

Ce lac sibérien est le lac d’eau douce le plus ancien, le plus grand et le plus profond au monde. Il possède 1,6 kilomètre de profondeur et contient 20% de l’eau douce de la terre — qui provient de la fonte des montagnes sibériennes.

En plus de sa taille massive, le lac Baïkal est également l’un des plus clairs, avec la possibilité d’y voir jusqu’à près de 40 mètres de profondeur. «L’eau du lac Baïkal est de couleur turquoise, plus transparente encore que la mer Noire», a écrit l’écrivain Anton Tchekhov dans une correspondance au 19e siècle.

L’un des lieux abandonnés les plus effrayants au monde se situe en Russie!