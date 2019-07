20 façons de rater ses vacances

Bien sûr, vous aviez mille choses à faire avant de partir, mais négliger la préparation de vos bagages est une erreur. Dans l’énervement et la précipitation, les détours à la pharmacie pour les oublis et les lessives de dernière minute, vous bouclerez votre valise en catastrophe. Vous aurez peut-être même la vilaine impression (ou intuition!) que vous avez oublié quelque chose…

Ne pas se poser LA seule question valable

Avant de partir en vacances et avant même de faire une seule réservation, il faut vous poser UNE importante question : « quelle sorte de vacances ai-je besoin ET envie cette année? ». Ne vous fiez pas à celles de l’an dernier: vous n’êtes peut-être pas dans le même état physique et mental. Vous avez peut-être besoin de plus de repos et de moins de dépaysement.

