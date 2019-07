Planifier de grandes vacances en famille

N’avez-vous jamais passé des vacances aussi stressantes qu’une journée au bureau? Voici des conseils d’experts pour réussir ses vacances en famille.

Trucs pour des vacances multi générationnelles

Il faut juste un peu de planification et d’ingéniosité pour garder chacun heureux, des enfants aux grands-parents, durant des vacances multi générationnelles, dit Pamela Lanier, l’auteure de Voyages en famille: le Guide complet et fondatrice de travelguides.com. Avant tout, respectez la vie privée et l’indépendance de tout le monde. Mme Lanier suggère plusieurs approches pour le choix de l’endroit:

Répondez aux préférences de voyage et de budget de tout le monde en choisissant un endroit qui réunit une auberge, et un camping pour caravanes et tentes.

Descendez dans un complexe hôtelier familial, avec des activités supervisées qui occupent les enfants, permettant aux adultes de faire des choses de leur côté.

Vous trouverez ici quelques conseils pour passer des vacances de rêve en famille… sans vous ruiner!