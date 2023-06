19 choses étonnantes que l’on peut apporter en avion

Lorsque vous voyagez, vous avez votre propre horaire à respecter et toutes sortes de petits détails à régler. Mais ce n’est pas parce que vous êtes dans votre bulle et avez hâte d’arriver à destination que vous devez oublier les bonnes manières… Jetez un oeil aux comportements impolis à éviter dans un avion .

Bonnes nouvelles pour les artistes, les aiguilles à tricoter et les crochets sont les bienvenus à bord. Suspendu entre ciel et terre, occupez-vous en tricotant des heures durant à l’endroit et à l’envers. Les aiguilles à tricoter et les crochets de toute taille et de tout type de matière (p. ex., plastique, aluminium, bambou) sont permis.

7 / 20

Fer Gregory/Shutterstock

Piñatas

Amenez la fête avec vous! L’ACSTA statue que les piñatas festives remplies de bonbons et de petits jouets sont autorisées en cabine (cependant, les bâtons dont on se sert pour frapper et ouvrir ces accessoires de fête en papier mâché, ne le sont pas). En raison des différentes tailles de piñatas et de leur contenu, l’ACSTA recommande aux voyageurs de consulter leur compagnie aérienne avant de mettre la dernière touche à leurs bagages à main, car certains transporteurs aériens pourraient imposer des restrictions relativement à ces articles.

Évitez les gaffes les plus courantes dans les aéroports et épargnez du temps, de l’argent et beaucoup d’énergie. Découvrez les 20 erreurs à ne jamais commettre à l’aéroport.