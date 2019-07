Vivre sainement

Voyage en avion: 11 conséquences sur votre organisme

Un voyage en avion n’est généralement pas dangereux pour la santé mais peut occasionner des effets secondaires déplaisants. Voici comment les atténuer.

1 / 11 ISTOCK/G-STOCKSTUDIO L’air, plus pauvre en oxygène, peut causer de la somnolence ou des maux de tête En plus des foules à l’aéroport et de tout le stress, voyager en haute altitude a des effets réels sur l’organisme. Bien que la pression barométrique soit ajustée pour prévenir le mal de l’air, vous pourriez vous sentir somnolent ou avoir mal à la tête. « La pression diminuée de l’oxygène à bord équivaut à celle qu’on trouve sur terre entre 1800 et 2400 mètres d’altitude, soit à Mexico », nous dit le Dr Paulo Alves, directeur médical mondial pour les services de santé et de sécurité aérienne de la compagnie MedAire. « La pression de l’oxygène diminue en partie et entraîne une légère hypoxie (baisse d’oxygène) pouvant provoquer des céphalées chez les personnes plus fragiles. » Une étude du Royaume-Uni a démontré que le taux d’oxygène des passagers diminue de 4%, ce qui peut avoir des conséquences chez les gens souffrant de problèmes cardiaques ou pulmonaires. Pour prévenir les maux de tête, buvez beaucoup d’eau et évitez l’alcool et la caféine. Renseignez-vous sur les médicaments disponibles contre les maux de tête (et en quelle quantité).

2 / 11 ISTOCK/SSHEPARD Des pieds qui enflent Rester assis dans un espace confiné pendant des heures a des répercussions sur toute la circulation sanguine: vos pieds et vos chevilles peuvent enfler. On sait également que le risque d’un caillot sanguin thrombose veineuse profonde (TVP) augmente lorsque le sang circule moins bien, comme c’est le cas en avion. « Dans cette position assise, les veines des jambes sont comprimées et la circulation sanguine y est ralentie », précise le Dr Alves. Même si l’on vous conseille de vous lever et de marcher dans l’avion, attention à l’encombrement si trop de gens se décident en même temps, d’autant plus que cela devient un facteur de risque en cas de turbulences. « Le voyageur moyen qui ne présente aucun facteur de risque devrait pratiquer souvent des mouvements simples des chevilles (rotations, flexions et extensions) dans son siège », conseille-t-il. Les facteurs de risque de TVP comprennent l’obésité, la grossesse et l’après-grossesse, la prise de contraceptifs oraux, le fait d’avoir plus de 40 ans ou une maladie chronique. « Les gens à risque de TVP auraient intérêt à porter des bas de contention et, si leur risque est élevé, à prendre des anticoagulants », précise-t-il. Voyez votre médecin si vous présentez des facteurs de risque lors d’un voyage en avion. Retenez ces 14 choses à ne jamais faire dans un avion.