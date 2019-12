13 secrets de compagnies aériennes

Le kérosène est cher à transporter parce qu’il est lourd, aussi économisons-nous beaucoup d’argent en emportant le minimum. Mais cela veut dire qu’en cas d’intempéries ou de retard imprévu, nous sommes aussi plus susceptibles de faire un atterrissage d’urgence pour manque de carburant.

Si votre vol est en surréservation…

… n’acceptez pas le premier coupon de réduction de 200$ que nous vous offrons. Normalement, nous faisons monter l’offre jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de passagers acceptent de renoncer à leur siège. Si nous ne trouvons pas suffisamment de volontaires et devons vous exclure contre votre volonté, exigez une compensation en argent – nombreuses sont les compagnies qui vous rempliront un chèque à l’aéroport même. Les dédommagements en cas de surréservation s’échelonnent entre 200$ et 1300$, selon la compagnie et le retard occasionné.

