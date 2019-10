Avion: 7 étapes à suivre en cas de perte de bagages

3 / 7

Exigez un dédommagement afin d’acheter de quoi vous dépanner

La plupart des transporteurs vous accorderont une allocation afin que vous puissiez vous procurer quelques produits de première nécessité en attendant votre bagage. Cela signifie qu’acheter quelques produits de toilette, des sous-vêtements et des vêtements bon marché ne devrait rien vous coûter. Informez-vous de la réglementation propre à votre compagnie aérienne et conservez une liste des items que vous avez achetés, vos reçus et votre talon de réclamation de bagages. Demandez au transporteur comment vous allez être remboursé et préparez-vous à attendre un mois ou plus avant de recevoir votre argent. Faites attention de ne jamais acheter ces choses dans un aéroport!