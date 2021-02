10 sentiers de rêve pour faire de la raquette au Québec

5 / 10

kosmos111/Shutterstock

Parc régional de la Chute-à-Bull, Lanaudière

Selon l’envie du jour, on peut se promener à travers une forêt d’épinettes et de pins (blancs et rouges); marcher jusqu’au Belvédère d’où profiter d’une vue magnifique au sommet de la montagne ou longer des cours d’eau, des cascades et des chutes (la principale fait 18m de hauteur). Les parcours du parc régional de la Chute-à-Bull sont également ponctués de panneaux d’interprétation, qui racontent, entre autres, les us et coutumes des travailleurs au temps de la drave.

Pour plus d’information: Parc régional de la Chute-à-Bull

