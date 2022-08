Quoi faire à l’aéroport quand votre vol est retardé ou annulé

RJ SANGOSTI/GETTY IMAGES

Voyager en avion peut réserver quelques mauvaises surprises. Votre vol peut être retardé ou annulé, ce qui augmente les risques de manquer votre vol de correspondance. Plusieurs façons — même très productives — existent pour s’occuper en attendant le prochain vol. Voyez nos suggestions sur quoi faire à l’aéroport.

D’ailleurs, savez-vous qu’une fois à bord de l’avion, vous avez quelques privilèges? Voici 9 choses gratuites à demander dans l’avion.

Pourquoi les vols sont-ils retardés ou annulés?

Pour plusieurs raisons, mais voici les plus courantes:

Limites d’heures de travail: Selon la loi de l’information légale de l’Institut Cornell, les membres de l’équipage et les pilotes sont restreints à un maximum d’heures dans un quart de travail. Lorsque ces limites sont atteintes, la compagnie aérienne en question doit trouver un autre employé ou pilote pour travailler sur le vol. Le retard sera en fonction du temps qu’il faudra pour trouver un employé de remplacement.

Selon la loi de l’information légale de l’Institut Cornell, les membres de l’équipage et les pilotes sont restreints à un maximum d’heures dans un quart de travail. Lorsque ces limites sont atteintes, la compagnie aérienne en question doit trouver un autre employé ou pilote pour travailler sur le vol. Le retard sera en fonction du temps qu’il faudra pour trouver un employé de remplacement. Pénurie de main-d’œuvre: Un peu comme les limites d’heures de travail, les compagnies aériennes ne possèdent parfois pas assez d’employés pour certains vols. Ça peut être à cause des congés de maladie, des absences ou des vacances. C’est d’ailleurs la raison principale qui explique les retards et les annulations beaucoup plus fréquents depuis le début de l’été chez plusieurs compagnies aériennes.

Un peu comme les limites d’heures de travail, les compagnies aériennes ne possèdent parfois pas assez d’employés pour certains vols. Ça peut être à cause des congés de maladie, des absences ou des vacances. C’est d’ailleurs la raison principale qui explique les retards et les annulations beaucoup plus fréquents depuis le début de l’été chez plusieurs compagnies aériennes. Voyageurs malades: Parfois, un vol retardé ou annulé peut être causé par un passager qui a besoin de soins médicaux d’urgence à bord de l’avion.

D’autres raisons qui expliquent un vol retardé ou annulé:

conditions météorologiques douteuses;

problèmes mécaniques avec l’avion;

problèmes informatiques;

entretien de l’avion;

problèmes avec l’aéroport de la destination (comme un atterrissage sécuritaire incertain).

Quoi faire quand son vol est retardé

«Premièrement, il faut vérifier auprès de votre compagnie aérienne si elle peut vous trouver une place sur un autre vol», affirme Clint Henderson, rédacteur en chef pour News at The Points Guy. Cela dépend toutefois des compagnies aériennes. C’est à vous de voir la vôtre possède une entente commerciale avec d’autres compagnies.

Comme mentionné dans le Guide sur les retards et les annulations de vol de l’Office des transports du Canada (OTC), ces compagnies ont plusieurs obligations à vous offrir si votre vol est retardé. Voici quelques options :

communiquer les informations importantes et vous rassurer en cas de stress;

offrir d’autres arrangements de voyage, comme réserver un autre vol ;

un remboursement;

une indemnisation.

Chaque compagnie aérienne indemnise ses passagers de différentes manières. Certaines offrent des rabais sur la nourriture et les hôtels, d’autres un crédit-cadeau pour un futur voyage. Si votre compagnie aérienne est responsable d’un vol retardé jusqu’au lendemain, elle se doit de vous offrir l’hébergement.

Même entre les murs d’un aéroport, il y a plusieurs choses à faire… sans se ruiner. Casser la croûte est toujours une option, mais ça vous coûtera bien plus cher qu’ailleurs. Voici quelques idées d’activités:

surveiller ses enfants dans l’aire de jeu;

découvrir des œuvres d’art exposées dans l’aéroport;

faire un tour à la salle de sport de l’aéroport;

retoucher ses photos de voyage;

brancher ses appareils électroniques;

regarder les avions décoller et atterrir;

regarder une série télévisée.

Même si la compagnie aérienne vous informe d’un retard, un changement de personnel ou des conditions météorologiques peut faire en sorte que votre vol partira finalement à l’heure prévue.

Vous partez enfin en voyage dans les Caraïbes après deux ans de pandémie? Assurez-vous de ne rien oublier en sachant quoi apporter dans un tout-inclus post-pandémie.

Quoi faire quand son vol est annulé

SAN FRANCISCO CHRONICLE/GETTY IMAGES

Si votre vol est retardé de plusieurs heures, voire plusieurs jours, essayez d’abord de rester calme et patient, même si c’est une situation très frustrante. Prenez ce temps libre pour vous avancer dans votre travail, lire ce livre que vous n’aviez jamais le temps de commencer, ou passer votre temps sur les réseaux sociaux ou encore lire ces 76 blagues courtes pour vous remonter le moral. N’oubliez pas de rester hydraté et de bien manger, pour ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque vous arriverez à destination.

Si votre vol est annulé, communiquez immédiatement avec votre compagnie aérienne pour connaître vos options. Vous serez sûrement en mesure d’obtenir un autre vol ou un remboursement.

Il est important de bien se comporter à l’aéroport et dans l’avion. Découvrez ainsi ces 23 choses à ne jamais faire dans un avion.

Comment savoir si son vol est annulé

Tout voyageur devrait télécharger l’application de sa compagnie aérienne et s’assurer que les alertes soient activées, selon Steve Schwab, directeur général de la compagnie de vacances Casago. «C’est le premier point de référence si le vol subit des retards ou des annulations», indique-t-il.

Vous pouvez aussi savoir si votre vol est annulé en effectuant une recherche sur Google. Vous n’avez qu’à écrire le nom de la compagnie aérienne en question et le numéro du vol. Ou encore télécharger ces deux applications (recommandées par M. Henderson): FlightRadar24 et Flight Aware. Ces applications mobiles diffusent de l’information sur les problèmes de tous les vols du pays, en temps réel. Elles connaissent aussi le nombre de vols annulés par les compagnies aériennes ou les aéroports.

Une dernière façon de savoir si son vol est annulé reste de suivre la compagnie aérienne en question sur les réseaux sociaux, comme Twitter. La compagnie peut afficher des alertes sur son compte, mais vous pouvez aussi leur envoyer un message directement. Envoyer un message peut devenir efficace si le temps d’attente est long en personne ou au téléphone. C’est aussi une bonne option si vous vous trouvez dans un aéroport très achalandé.

Les droits du voyageur quand un vol est annulé

«Si votre vol est annulé par la compagnie aérienne, elle devrait vous fournir une nouvelle réservation et peut-être même vous donner des coupons rabais pour des repas et des hôtels», confirme M. Henderson. En fait, selon l’OTC, les compagnies aériennes sont obligées de rembourser ou d’offrir une nouvelle réservation aux voyageurs qui se sont fait annuler leur vol ou retardés de manière trop longue.

Le seul petit bémol à ce règlement: si la compagnie n’est pas responsable de l’annulation — comme dans le cas de mauvaises conditions météorologiques, par exemple — elle n’est pas obligée de vous fournir une nouvelle réservation ou de vous rembourser.

Gardez ces conseils en tête, surtout si vous voyagez pendant les vacances; plus de personnes qui voyagent signifient plus de chances d’obtenir un vol retardé ou annulé.

Les compagnies aériennes compensent-elles les vols annulés?

Tim White, fondateur du site de voyage Milepro, affirme que si votre vol est annulé, vous devriez obtenir l’option de réserver un autre vol ou recevoir un coupon rabais pour un prochain voyage. Faites toutefois attention aux conditions et aux dates d’expiration de chaque coupon avant d’accepter.

Si votre vol est annulé et que vous choisissez d’annuler votre voyage au complet, vous vous ferez rembourser la partie inutilisée de votre vol (incluant les billets non remboursables), les frais de bagages et tout frais supplémentaires que vous avez payé pour l’avion.

Quelles sont les politiques de remboursement chez les compagnies aériennes, et comment fonctionnent-elles?

Chaque compagnie aérienne possède ses propres politiques de remboursement. Les règles sont généralement écrites dans les modalités lors de la réservation. Ça veut donc dire qu’avant de cocher «j’accepte», vous devriez lire chaque règle spécifique. Ça peut aussi dépendre du type de billet que vous avez. Les billets économiques, par exemple, ne pourront peut-être pas vous donner une compensation en cas de vol retardé ou annulé.

Quoi faire avant de se rendre à l’aéroport

Benoit Daoust/Shutterstock

La meilleure façon de prévenir un éventuel vol retardé ou annulé serait d’acheter une assurance voyage. Elle vous protègera des imprévus. Tout comme les réservations, assurez-vous de lire les modalités avant de contracter une assurance.

Une autre manière de se protéger consiste à éviter les vols de fin de journée. Si un imprévu se produit, vous n’obtiendrez pas d’autres options ou d’autres vols à réserver. Les options de transport en fin de soirée sont aussi plus restreintes que d’habitude.

M. Henderson explique que la meilleure manière d’être préparé à affronter des retards ou des annulations est d’avoir un plan B. Par exemple, vous pouvez vous informer sur les autres compagnies aériennes qui effectuent la même route que vous. Vous pouvez aussi réserver votre voyage avec une carte de crédit qui offre une assurance contre ce genre d’imprévus.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!