Comment survivre à un écrasement d’avion, selon la science

Avec quoi se chausser

Assurez-vous de porter des chaussures qui ne quitteront jamais vos pieds. Les sandales peuvent paraître idéales pour passer les portiques de sécurité sans devoir se déchausser, mais dans le chaos d’un écrasement ou d’une évacuation, elles ne feront que vous ralentir.

De la même manière, des talons hauts vous feront trébucher et peuvent même être assez pointus pour crever le toboggan de secours. Portez une paire de chaussures plates confortables et gardez-les au pied durant tout le vol. Non seulement des chaussures qui traînent pourraient gêner d’autres passagers et entraver votre propre fuite lors d’une évacuation, mais vous devez savoir aussi que personne n’a envie de sentir vos pieds durant le vol – statistiquement, c’est une menace bien plus grande qu’un crash!

